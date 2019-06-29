「毛毛嫌犯」偷鑽裙底　她笑：可以告「性騷擾」嗎？

▲甜蜜騷擾有點毛毛的。（圖／網友Mimi Ciou授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友Mimi Ciou帶柴犬「茶米」出門散步，沒想到在公園遭到「性騷擾」，嫌犯還是朋友家的白柴Ten。只見Ten悄悄靠近目標，趁人不注意迅速鑽到裙子裡遲遲不肯出來，Mimi Ciou見狀後笑說，「這算是一種性騷擾吧？可以提告嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲茶米：你在幹什麼，給我注意點！

Ten喜歡穿裙子的女生，被茶米兇完就想找人告狀討拍，Mimi Ciou表示，「聽牠主人說，Ten會挑選漂亮、身材好的女生，所以有幸被欽點，實在是不枉此生。」￼由於頭一次被「毛毛嫌犯」甜蜜騷擾，Mimi Ciou哭笑不得地說，「好啦～這次就原諒你。」

▲茶米和Ten的感情很好，時常一起相約散步。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」吸引多網友按讚留言，「現形犯趕快抱緊處理」、「告不成，因為妳沒在我身邊繞一繞抗拒」、「甜蜜的騷擾」、「支持提告！報緊處理！」、「請來騷擾我」、「 聞屁屁確認身分」、「叫他主人來」、「拜託讓我被騷擾。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Ten個性溫和熱情，茶米則比較慢熱。

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