河上漂浮巨型拖把！下秒牠轉頭露燦笑　網驚：這什麼外星生物

在 Instagram 查看這則貼文 Komondor HANGA（@komondorhanga）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 2 日 上午 3:23 張貼

寵物小組／綜合報導

歐洲立陶宛的網友Gintare Sal最近在網路上PO出一段影片，內容是她這天趁著天氣晴朗，帶著愛犬HANGA到公園走走，怎知道愛玩的狗狗一看到水，便立刻走下去游泳；不過由於汪星人身上毛髮太多，以至於遠看就彷彿是支拖把漂浮在河上，影片曝光後引發網友熱議，不少人紛紛驚訝，「這什麼外星生物？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主在Instagram用戶「komondorhanga」上傳這則影片並註解，「夏日時光。」畫面中，HANGA一步步朝著河裡面走去，相當熟水性的牠也立刻在河裡游來游去；只見當牠轉頭時，臉上則露出可愛的笑容，看起來玩得相當開心，但要是只從背影看上去，還真像是一支巨型拖把呢！

這段影片最近也被台灣網友轉貼到「爆笑公社」、「有點毛毛的」社團，引發網友熱烈討論，許多人看完都在底下留言笑說，「哈哈哈好可愛哦！」、「很貴的拖把，快帶回家阿～」、「我還真以為是拖把」、「誰家的拖把要漂走囉～」、「笑死，怎麼有拖把在游泳」。

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▲可蒙犬身上像繩索的厚毛，可應付各種氣候的厚被毛。（圖／達志影像／美聯社）

另外，也有數百名網友打趣地表示，「原來是狗啊，我還以為是好神拖咧！」、「各自讓路，拖把要來了～」、「感覺牠會上不了岸....太重」、「這張地毯有自動清潔功能欸」、「拖把成精了」、「這個要清潔一定很麻煩吧」、「太重了，好怕牠溺水」、「這...拖把會動阿～」

影片中大家口中的「拖把狗」其實是一隻原產於匈牙利的可蒙犬（Komondor），牠們由於身上的毛長如拖把，於是也有拖把狗之稱。可蒙犬是最大型的牧羊犬，成犬時全身被覆著像繩索一樣，可應付各種氣候的厚被毛，早期多被用於放牧、看守牛羊。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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