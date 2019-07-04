浪貓只躲他車下！　司機一開「壓到東西」哭了：是否餵養害到牠

▲林先生公司還有另一隻流浪貓，是隻懷孕的三花。（圖／林先生提供）

寵物小組／綜合報導

貨運司機林先生平常會餵養公司附近的流浪貓「小麒」，怕生的小麒也變得很黏他，常躲在他的貨車下。沒想到，林先生日前準備送貨時，沒注意到原本躲在旁邊車底的小麒換了位置，導致發生意外。對此，他痛心自責，是不是因為自己的餵養，害貓咪失去警覺心，才會釀成悲劇。

林先生回憶，事發當天工作滿多的，接近中午時，他將車子開到上貨處，倒車時小麒故意擋在後面，「同事開玩笑的說不要碾到牠，我下車就說很怕有一天會被我碾死。」後來貨物上好，林先生發動車子，確認小麒在旁邊的車底下，就上車處理單子；幾分鐘後他準備出發，雖從後視鏡沒看到小麒，但想起對方剛剛躲在旁邊車底，就直接起步，不料「車子一動就感到壓到東西」，林先生心裡感覺不妙，趕緊下車一看，果然出事了。

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林先生幫小麒的後事處理好之後，心裡一直有個感覺，「是否餵養浪貓會讓貓咪失去警覺心？」他難過表示，其實小麒剛來時很兇，但自己只是將飼料倒下，沒有刻意接近貓咪，不知道是否因此讓貓咪認為附近很安全，「別的司機使用任何物品小麒都會害怕，可是當我使用時牠反而不會害怕，想到這裡，或許是我害小麒失去警戒的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

林先生懊悔道，他一直擔心小麒待在公司，總有一天會被貨車輾過，因此本來打算家中救援的小橘貓送養出去後，就要把小麒給帶回家，沒想到憾事卻先發生。他想起公司還有一隻懷孕的三花貓，「牠看到我就會出現，但對我還是有警戒。」原本林先生也有在餵養三花貓，但經過小麒的事情後，「我個人感覺還是不要餵養好了，很怕再發生這樣的事件！」目前希望能有好心人能幫忙帶三花貓回家待產。

網友們看到發生這樣的事，也都不忍心苛責，紛紛安慰林先生，「你辛苦了」、「你是無心的，別太責怪自己，我相信小麒也不希望你這麼難過。」、「不要苛責自己，謝謝你給過貓貓的溫暖，牠會記得的」、「不要過於苛責自己，意外何時發生沒人料想得到，你的關懷與照顧，讓牠的貓生得以更溫暖。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲林先生很愛貓，家裡已經養了4隻。（圖／林先生提供）