ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

英文朗讀時間到！汪兄妹立耳屁股黏地板　30秒後「表情大不同」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者吳鎮良／採訪報導

對於某些學生來說，暑假就是增進自己的大好時光。米克斯汪兄妹「嘎逼」、「歐妹」這晚坐在客廳，認真聽著哥哥姐姐朗讀英文，但沒多久後牠們的表情便漸漸地不同。馬麻將影片錄下後分享到臉書上，不到一日就湧入1千600多名網友按讚，模樣逗趣又可愛！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

馬麻李御歆2日在寵物社團「米克斯傳奇」PO出一段影片並註解，「非常捧場的聽眾。」畫面中，哥哥姐姐坐在客廳認真地練習英文會話，而正前方也有2名捧場的聽眾；只見汪兄妹一起乖乖地坐在家人前方，屁股緊黏著地板，耳朵立起來彷彿真的有在認真聽。

聽英文朗讀！萌汪兄妹表情大不同。（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」提供）

請繼續往下閱讀...

▲右邊那位同學，還醒著嗎？（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」提供，下同）

▲米克斯嘎逼。（圖／網友李御歆授權提供）

▲嘎逼和歐妹逗趣的互動非常討喜。

大約30秒過後，歐妹的身子依舊坐挺、立著耳朵且眼睛睜著大大的，一下看著哥哥，一下看著姐姐，嚴肅的模樣就像一位監考官呢！但嘎逼可就不同了，可以看到牠駝背坐著、耳朵開成飛機耳，而且眼皮感覺相當重，似乎都快要閉上了。馬麻笑說，「我會叫哥哥姐姐每天都要練習英文，結果他們拉這2隻來當聽眾。嘎逼歐妹乖乖聽話配合，嘎逼聽到度估，歐妹認真到好像聽得懂似的哈哈。」

▲米克斯歐妹。（圖／網友李御歆授權提供）

▲歐妹經常欺負嘎逼，但其實是想吸引哥葛的目光。

這段影片在網路上曝光後，引發網友熱議，許多人看完都留言笑說，「暖男嘎逼有偷睡的嫌疑」、「歐妹東張西望的，超不專心」、「哥哥很想打瞌睡」、「好認真聽～」、「有聽沒有懂」、「哥哥一副就是聽催眠曲快睡著的狀態」、「也太配合了吧！」、「右邊那個臉就是我兒子上課的臉XDD」、「右邊那位同學！！請睜開眼」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關圖文報導：

影／打雷別怕！暖汪守門護妹狂度估　媽：平常都被妹欺負

被逼玩扮家家酒！　汪兄妹無奈喝「透明咖啡」超捧場

更多精采影音：

關鍵字： 李御歆狗狗朗讀歐妹嘎逼米克斯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

臘腸母愛爆發...狂給小貓蓋被子　「窒息的愛」讓媽傻眼：現在34度

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好..

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 ..

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子..

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網..

奴才上工！DIY自製居家貓鞦韆 主子各種花式捧場...

祐銘&麻吉貓-遛貓咪會很奇怪嗎？麻吉是隻愛散步的貓

最萌吃貨！倉鼠暴風嗑光蘋果乾 1分鐘完食...嘴嘴..

主人不好當！奴才停止騷癢癢...米克斯「伸手狂撥」..

快幫我脫掉！柴柴穿鞋超慌張 小腳狂竄「懸空定格」鏟..

汪見媽激動狂嚶　姐「全程陪」慘被冷落傻眼：明明只分..

女兒想吃麻油雞佛　媽玩笑回「煮貓佛」4分鐘後想起：..

手刀衝！寵物雲竹北店開幕優惠「飼料買1送1、免費健..

影／樹上掉落「2片貝殼」！她走近拍照PO網　900..

英文朗讀時間到！汪兄妹立耳屁股黏地板　30秒後「表..

毛寶貝就醫免趴趴走　新北成立「動物行動醫療站」

萌貓趴窗裝可憐「求開門」　送貨員近看告示笑歪

柴柴賴在超商吹免錢冷氣　見主人走遠「燦笑送到門口」

奴才要上工！3幼犬「躺平充電」加冷筍　害他超想加入

小橘貓睡醒「長出完美六塊肌」　千名網友笑炸：5分鐘..

中職／統一獅聯名櫻太熊　日團放浪兄弟來台應援

阿聯王子性愛趴嗑藥「太嗨突暴斃」！年僅39歲.....

鐵路勇警「孤軍搏鬥25秒」！　哈孝遠暴怒噴髒話：枉..

「沒霸氣像書生」！嘉義列車長256字淚憶殉職警　嘆..

不懂業務話術靠傾聽　26歲房仲正妹半年收入破百萬

快訊／鐵路勇警不治亡　蘇貞昌痛心：從優撫卹！10月..

看人賭博也有事！工人輸錢「暴怒牽拖」　撂10人圍毆..

汪見媽激動狂嚶　姐「全程陪」慘被冷落傻眼：明明只分..

【廣編】范琪斐ㄉ寰宇漫遊　獨家專訪台灣最大咖

台東9場熱氣球光雕音樂會　網友最想衝這場…鹿野高台..

寵物動物熱門新聞

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

店貓太肥喊出胖子　她秒被揍見血

3幼犬躺平充電還加冷筍　他好羨..

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

女兒抱路邊小貓上機車　媽只好帶..

蚊子想吸血...長吸管「魔性亂..

哈士奇咬死200隻雞　遭逮搖尾..

多虧單車爆胎！他抱求救棄汪騎回..

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

家犬撕咬路邊「毆告」！眾人急救..

遭棄雪橇犬全身病　正妹收編變超..

讀者迴響

熱門新聞

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

店貓太肥喊出胖子　她秒被揍見血

3幼犬躺平充電還加冷筍　他好羨..

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

女兒抱路邊小貓上機車　媽只好帶..

蚊子想吸血...長吸管「魔性亂..

哈士奇咬死200隻雞　遭逮搖尾..

多虧單車爆胎！他抱求救棄汪騎回..

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

家犬撕咬路邊「毆告」！眾人急救..

遭棄雪橇犬全身病　正妹收編變超..

才幫驅蟲...浪浪隔天就帶朋友..

最新影片

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子」助成功脫險

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網笑：間諜泡芙

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面