英文朗讀時間到！汪兄妹立耳屁股黏地板　30秒後「表情大不同」

記者吳鎮良／採訪報導

對於某些學生來說，暑假就是增進自己的大好時光。米克斯汪兄妹「嘎逼」、「歐妹」這晚坐在客廳，認真聽著哥哥姐姐朗讀英文，但沒多久後牠們的表情便漸漸地不同。馬麻將影片錄下後分享到臉書上，不到一日就湧入1千600多名網友按讚，模樣逗趣又可愛！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻李御歆2日在寵物社團「米克斯傳奇」PO出一段影片並註解，「非常捧場的聽眾。」畫面中，哥哥姐姐坐在客廳認真地練習英文會話，而正前方也有2名捧場的聽眾；只見汪兄妹一起乖乖地坐在家人前方，屁股緊黏著地板，耳朵立起來彷彿真的有在認真聽。

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▲右邊那位同學，還醒著嗎？（圖／臉書粉絲團「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」提供，下同）



▲嘎逼和歐妹逗趣的互動非常討喜。

大約30秒過後，歐妹的身子依舊坐挺、立著耳朵且眼睛睜著大大的，一下看著哥哥，一下看著姐姐，嚴肅的模樣就像一位監考官呢！但嘎逼可就不同了，可以看到牠駝背坐著、耳朵開成飛機耳，而且眼皮感覺相當重，似乎都快要閉上了。馬麻笑說，「我會叫哥哥姐姐每天都要練習英文，結果他們拉這2隻來當聽眾。嘎逼歐妹乖乖聽話配合，嘎逼聽到度估，歐妹認真到好像聽得懂似的哈哈。」

▲歐妹經常欺負嘎逼，但其實是想吸引哥葛的目光。

這段影片在網路上曝光後，引發網友熱議，許多人看完都留言笑說，「暖男嘎逼有偷睡的嫌疑」、「歐妹東張西望的，超不專心」、「哥哥很想打瞌睡」、「好認真聽～」、「有聽沒有懂」、「哥哥一副就是聽催眠曲快睡著的狀態」、「也太配合了吧！」、「右邊那個臉就是我兒子上課的臉XDD」、「右邊那位同學！！請睜開眼」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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