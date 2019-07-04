貓貓也瘋減肥！勤練「仰臥起坐」甩肉　標準動作力拼完美腹肌

▲聖上減肥做「仰臥起坐」力拼腹肌完美身材。（影／Caters TV／AP）

寵物小組／綜合報導

許多人為了追求健壯的身材，都會走上健身這條路，來自澳洲的英國短毛貓Fanny也不例外，只見躺在地上的牠，竟突然起身開始做「仰臥起坐」！影片中可見Fanny的動作一點也不馬虎，標準的姿勢加上無比專注的訓練就是為了擁有完美腹肌，讓大家眼睛為之一亮！

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▲貓咪也瘋健身。

從影片中可以看到，目前10歲的Fanny有著圓滾滾的身材，肥嫩的肚子讓人看了就想吸！不過Fanny似乎意識到自己過胖，因此也開始實施運動計畫，這天牠躺在地上準備開始減肥之路，只見Fanny利用肚子的力量慢慢起身，把身體摺疊讓頭能碰到腳，做出標準的「仰臥起坐」！Fanny為了有好身材，露出無比專注的眼神，看來距離擁有完美腹肌的日子不遠了！

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▲喵：朕的腹肌是被毛擋住才會看不到。（圖／翻攝自Instagram@fannyforceps）

Fanny健身的模樣被飼主拍下，影片上傳到網路後立刻造成瘋傳，也有人逗趣留言，「貓都比我強，不囉嗦，明天健身房報到」、「可以做教練了！」、「為了可以多吃點罐罐，拼了！」、「其實是爬不起來XD」、「工讀生出來呦^_^」、「貓都比我人珍了...」、「 這是正常貓嗎？比我還強！」、「看完我都感到懺悔...」。

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