肥肚太大坐不住...老爺喵靠枕頭吃「草莓甜筒」　瞇眼陶醉5千奴暴動

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記者吳鎮良／採訪報導

看起來也太美味了，主子能賞一口嗎？高雄市的飼主民芳家中有隻超可愛的英國短毛貓「芭樂」，個性溫馴的牠外型和行為都像極了一名老人家，每天最喜歡坐在床上靠著枕頭，狂舔自己肥嫩的肚子和粉紅肉球，這天馬麻把影片錄下且PO到臉書，沒想到讓將近5千名奴才暴動了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵星人芭樂身體靠著枕頭，吃著自己的草莓肉球，表情超享受。（圖／飼主民芳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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馬麻民芳前陣子在貓咪寵物社團分享一段影片並註解，「好像很好吃？」畫面中可以看到，喵星人芭樂舒適的坐姿就彷彿是位老爺，右前腳舉起放在嘴邊，開心地舔阿舔；只見牠就像在吃一支甜筒一樣，舔到瞇起眼睛，看起來非常陶醉，尾巴也相當有戲地不時擺動。

▲舔肉球是芭樂每天的例行公事。



▲有一種冷，叫做媽媽怕你冷。



主子芭樂個性溫馴又愛撒嬌，平常最喜歡把整張臉埋在地板上睡覺，而且很愛護身形比牠小的貓咪。飼主民芳表示，「芭樂的肉球是粉紅色的，個性很像老頭子，那天牠跟平常一樣坐著舔肚子舔手，結果肚子太胖坐不住，就變靠著枕頭躺著舔了，這是牠每天的例行公事。」

這段「超可口」的影片在網路上曝光後，吸引4千700多名網友按讚、分享，奴才們看完都在底下留言說，「全身上下看起來都很可口，肥嫰肥嫩的」、「看了我都想吃了」、「這是在勾引誰啊！可惡想吸」、「怎麼這麼可愛」、「那個肚子看起來比較好吃」、「津津有味，一人獨享餐～」、「好吃到瞇眼了」。

▲芭樂個性溫馴，很愛護身形比牠小的貓咪。



▲好想把臉埋進牠的肚子啊～～～



另外，也有不少人紛紛打趣地笑說，「牠到底天天吃什麼......」、「真材實料耶！」、「剃完毛還有辦法那麼肥，了不起」、「 剃了毛後，發覺是實胖啊」、「你主子真有派頭」、「身材真是迷人」、「為什麼牠的姿勢這麼像老佛爺」、「腳還穿靴子超可愛」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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