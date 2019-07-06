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吃藥當吃糖！四眼汪見4粒藥丸秒嗑光　網讚：犬界最強技能

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記者吳鎮良／採訪報導

若是每隻毛孩都會這項技能，飼主們就可以輕鬆點了！高雄的飼主Yi-Chi Kuo家中有隻10個月大的米克斯汪「露露」，最近因為耳朵發炎需要吃藥治療，由於這是露露第一次吃藥，以至於爸拔有些擔心狗狗會不吃，沒想到這天他一把4顆藥放在手上，下秒汪星人便跑上前吃光光。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Yi-Chi Kuo日前在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一段影片並註解，「自己會吃藥的乖寶寶。」畫面中可以看到，家人貼心地將藥包裡的藥取出來且放在手上，一旁的露露乖乖坐著等待；只見牠一看到家人的手放到自己面前，立刻低頭去吃，吃光後還仔細看手上還有沒有。

吃藥當吃糖！四眼汪見藥丸秒嗑光。（圖／飼主Yi-Chi Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲米克斯露露第一次吃藥就上手。（圖／飼主Yi-Chi Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

吃藥當吃糖！四眼汪見藥丸秒嗑光。（圖／飼主Yi-Chi Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲露露個性滿調皮的，跟大部分狗狗一樣會拆家。

事實上這是露露第一次生病、第一次吃藥，沒想到完全不用三催四請，牠就如此自動自發。飼主Yi-Chi Kuo表示，「露露是我去年11月在國道南下仁德服務區撿到的，那時候牠在男廁騷擾人家上廁所XDD，撿到的時候大概2個半月大，算一算現在應該10個月大了，是個很好帶的小孩！」

這段影片不到一日就累積1千700多名網友按讚，數百人看完都在底下紛紛誇讚，「好聰明的乖孩子！」、「超乖！要給肉肉獎勵」、「好厲害哦」、「別人家的就是好棒」、「跟我們女兒長得好像但是個性完全不同，看到藥躲超遠」、「天賦異稟，藥是苦的欸...」、「我們家的也剛看醫生，回來灌藥咬媽媽」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

吃藥當吃糖！四眼汪見藥丸秒嗑光。（圖／飼主Yi-Chi Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼露露以前是隻浪浪，當時牠在休息站男廁裡趴趴走。

吃藥當吃糖！四眼汪見藥丸秒嗑光。（圖／飼主Yi-Chi Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：

關鍵字： Yi-Chi Kuo狗狗米克斯吃藥藥丸

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