佛堂辦兒童夏令營「買鸚鵡教放生」　她心痛：我家院子一堆鳥屍

▲有網友在自家院子及社區車道發現一堆鳥屍。（圖／匿名網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者吳鎮良／採訪報導

嘉義義德寺舉辦的兒童夏令成長營，每年都吸引許多家長將小孩送去參加，不過今年有項「放生活動」是讓小朋友一人認領一隻鳥，接著野放到山林中。不過有網友認為這行為非常不恰當，並且拍下家附近的鳥屍照分享到網路上，引發網友熱烈討論；對此，寺方也在臉書粉絲團做出回應了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

該名網友（當事人要求匿名）在個人臉書PO出一則貼文並表示，「光我家院子 社區車道就一堆鳥屍（心酸）天色已晚只抓到這些小可愛們，買了鳥籠先安置，歡迎大家認養。」畫面中，4具鳥屍躺在綠色草皮上，腹部明顯遭到剖開、腸子外露，疑似是被放生後遭到附近的小動物攻擊。

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▲每隻都是寵物鳥，死狀悽慘。



義德寺舉辦的「兒童夏令成長營」第三天，有項「放生活動」的生命教育課程，但這項活動卻引發附近的居民不滿。該名網友說，「借宗教之名殺生、借好生之德行凌虐之實！小孩夏令營居然教放生，讓無辜孩子們背負殺生罪孽......打電話去質問，他們只認選錯鳥，以後居然還要繼續放生。」

貼文不到24小時便湧入上千名網友熱烈討論、700多人分享，許多人紛紛留言，「為什麼要這樣對待這些鳥？為什麼要這樣亂教小孩子！」、「怎麼看起來有的還只是幼幼，唉！」、「太可怕了吧！連最基本的尊重生命都沒有」、「無知真的好可怕......放生害死多少無辜生命」。

▲網友在貼文下方的留言。



義德寺臉書粉絲團在5日晚上9點左右PO文道歉表示，「關於放生小鳥一事，種類選擇是我們的疏忽，謝謝您們的反應及提醒，很抱歉，以後會注意的。阿彌陀佛！」不過大多網友仍不領情，上千名網友都在下方留言說，「麻煩去看看你們放生的地方有多少鳥的屍體」、「你們要是真有心道歉，第一時間就該道歉，不是刪除影片跟網友留言」、「請你們重新教導孩子放生是錯的，還有幫忙找回那些鸚鵡」。

▲寺方的回應。



該名網友和朋友從早到晚在家附近一共救援了12隻小鸚鵡，目前正開放網友認養。她希望和《ETtoday寵物雲》的讀者們說，「熱心網友不用再前往了，目前存活的鳥們相對健康，都在樹上飛阿飛...沒辦法抓下安置，太多外人前往 怕社區其他住戶會困擾；另外，我也不需要捐款、捐物資！請大家不用麻煩～～感謝各位～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲該名網友和朋友目前救援了12隻小鸚鵡，還有一些仍在樹上抓不到。