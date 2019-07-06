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27KG歐告嗑光一碗肉秒討吃　媽苦笑：你才7個月大啊！

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▲米克斯店小二。（圖／網友劉奕韓授權提供）

歐告：阿公我還想吃肉肉。（圖／網友劉奕韓授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

米克斯「店小二」嗑光一碗肉後覺得不滿足，馬上投射出渴望眼神，阿公敵不過汪孫的撒嬌攻勢，便拿碗裡的蔬菜給牠吃。馬麻直呼，「你才7月大就27公斤，不敢想像結紮後的體重。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯店小二。（圖／網友劉奕韓授權提供）

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▲家裡開餐館，客人都會幫忙餵飽店小二。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「店小二是標準的吃貨，只要一看到食物就自動坐下，加上阿公每天餵地吃到飽零食，體重也跟著快速飆升。」有趣的是，客人來用餐都會問，「狗狗在哪呢？今天帶了食物要給牠！」，有時還會多加一份餐點指定給狗狗，馬麻哭笑不得地說，「無法減肥成功了！」

▲米克斯店小二。（圖／網友劉奕韓授權提供）

苗條的身材回不去了QQ。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友們看了紛紛笑說，「阿公養的就是不一樣」、「好可愛！」、「黑色可以顯啦！」、「歐告：都是阿公把我養胖的」、「一看就知道是長輩養的」、「結紮過後體重不敢想像」、「這數字還真厲害！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯店小二。（圖／網友劉奕韓授權提供）

▲店小二：馬麻說要去賺錢錢才能去上學XD。

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關鍵字： 米克斯歐告吃貨

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