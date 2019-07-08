叛逆汪妹不回家！盡責拉拉緊咬繩狂拉　「傻眼結局」上千人笑翻

記者吳鎮良／綜合報導

這位姐姐根本天使來著！高雄的飼主Hui Weimin家中有對拉布拉多姊妹「可喜」、「謙喜」，平常感情不錯的牠們，偶爾也會發生衝突。這天貪玩的謙喜一直不肯回家，可喜看到後立刻咬住妹妹的牽繩，並且朝著家裡的方向前進，但謙喜不肯乖乖就範，雙方拉扯了74秒後，意外的結局讓一旁的馬麻笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Hui Weimin日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片，畫面中可以看到，可喜嘴裡咬著謙喜的牽繩，賣力地想把妹妹拉近家中，但正值青春期的妹妹一心只想玩，絲毫不想回家；只見可喜中途好幾次不小心鬆口把牽繩弄掉，但仍會再次把繩子咬緊，繼續努力地拉。

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▲汪妹妹不肯回家，姐姐咬著牽繩拼命地想把牠拉回家。（圖／有點毛毛的／飼主Hui Weimin提供，下同）



▲最後居然脫繩了！！！



沒想到就在最後可喜快把妹妹拉進門時，謙喜突然狂甩了一下，這一甩牠脖子上的項圈居然鬆脫了！馬麻笑說，「可喜是一隻非常盡職的姐姐，馬麻要牠把妹妹謙喜帶回家，可是妹妹貪玩不想回家，而且六個月的謙喜已長得很大隻、體重超過3O公斤，身子也比可喜長，但可喜依然賣命的拉，拉到謙喜脱繩了～」

這段有趣的影片不到一日就湧入1千600多名網友按讚，許多人看完都留言說，「可喜真的很棒耶！」、「好盡責的姐姐哦」、「姐姐好無奈也好可愛」、「汪妹表示：要拉動我還早的很呢～我已經不是小時候的樣子了」、「真是累壞可喜了」、「真的好愛牠們喔！可喜好聰明」、「媽媽是個非常盡責的解說員哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲汪妹妹謙喜已長大6個月大，體重超過30公斤。

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