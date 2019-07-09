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她善心收編貓浪浪...隔天帶去診所做健檢　獸醫喜賀「當阿嬤了！」

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＊飼主不忍心將媽媽與小孩們分開，所以沒有開放認養的計畫喔！

記者吳鎮良／採訪報導

美麗總是突然發生！網友Rachel日前在路上看到一隻貓咪，由於非常心疼牠獨自在外流浪，每天都有一餐沒一餐的渡過，於是決定收編回家，並取名為「ㄉㄟㄉㄟ」。沒想到當馬麻隔天帶著愛貓去診所做健康檢查時，醫生看完立刻恭喜飼主「當阿嬤了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Rachel日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並說道，「恭喜我家ㄉㄟㄉㄟ喜獲麟兒！」後方註解了「意外收編流浪媽媽」、「買一送三」；畫面中，3隻可愛的小喵正在喝著媽媽的母乳，全身濕答答的模樣彷彿才剛出生不久。

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她收編豹貓浪浪「隔天當阿嬤」！（圖／Instagram@waterx20516提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪「ㄉㄟㄉㄟ」在被收編前已懷孕。（圖／Instagram@waterx20516提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

她收編豹貓浪浪「隔天當阿嬤」！（圖／Instagram@waterx20516提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主不忍心將媽媽與小孩們分開，所以沒有開放認養的計畫喔！

影片中可以看到，貓媽媽身上有著一點一點的黑色圓點，看起來就像一隻美洲豹一樣，非常漂亮！當牠看到前方有鏡頭在拍，也沒有做出攻擊的舉動，而是對於現在的環境相當放心，低頭舔舐著寶寶。飼主Rachel Liao表示，「說來也是很驚奇，前一天才當媽，隔天就被獸醫宣布當阿嬤。」

她收編豹貓浪浪「隔天當阿嬤」！（圖／Instagram@waterx20516提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲金孫特寫XDD

這則有趣的小故事在網路上曝光後，不到一日就累積2千600多名網友按讚，許多人紛紛留言恭喜說，「恭喜母子均安」「恭喜恭喜！好漂亮的貓」「要幫媽媽補一下營養」「謝謝你收編他們」「福氣臨門～」「好好照顧母貓辛苦了！看來奴才有的忙了哈哈」「恭喜當現成阿嬤」「我們買一送五...昏倒」。

對於有不少網友問到「小貓們有要送養嗎？」、「記得要帶去結紮喔！」的問題，對此飼主也透露，目前暫時沒有送養的計畫，至於結紮的問題，至少要等到貓媽媽斷奶才能帶去。如果想要看貓媽媽及貓寶寶的日常的讀者們，歡迎到Instagram@waterx20516追蹤喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

她收編豹貓浪浪「隔天當阿嬤」！（圖／Instagram@waterx20516提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主先前還有領養一隻狗狗，2隻毛孩在家相處的很好。

更多精采影音：

關鍵字： 米克斯貓咪有點毛毛的浪貓豹貓

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