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萌貴賓體驗夜生活...回家躺平「拍臉搖不醒」　媽做這動作牠秒跳下床

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記者吳鎮良／採訪報導

小朋友，你累了嗎？花蓮的飼主Eva家中有隻超可愛的貴賓犬「咖啡」，這天她下班後帶著愛犬去找朋友聚會，這一待就坐了將近3個小時，回家後她發現咖啡怎麼特別安靜，走進一看發現原來是睡著了，而且怎麼叫都叫不醒，最後馬麻才做了一個小動作，狗狗居然立刻跳起來了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Eva日前在臉書寵物社團PO出這段影片並註解說，「裝睡的狗兒叫不醒。」畫面中可以看到，貴賓咖啡回到家後立刻平躺在床上，而且正躺的睡姿就像人類一樣；只見一旁的馬麻不論是叫牠、還是輕拍臉頰，牠一點反應也沒有，甚至用手把狗狗的眼睛撐開，牠也都沒反應，讓不尋常的行為讓飼主超緊張。

貴賓叫不醒，媽做這動作牠跳下床。（圖／Instagram@iceeeo_o提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲▼不論馬麻怎麼叫愛犬，牠就是沒有醒過來。（圖／Instagram@iceeeo_o提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

貴賓叫不醒，媽做這動作牠跳下床。（圖／Instagram@iceeeo_o提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

結果馬麻才一走下床，剛才看似熟睡到夢中第六層的咖啡居然立刻爬起來，歪著頭望著飼主。飼主Eva笑說，「牠以為我又要出門哈哈！」今年3歲半的咖啡是位漂亮的小女生，個性既撒嬌又膽小，而且很乖不會吵鬧，但是也非常貪吃，只要看到誰有零食就會跟著誰走。

貴賓叫不醒，媽做這動作牠跳下床。（圖／Instagram@iceeeo_o提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咖啡一感覺到馬麻下床，立刻跳起來，很怕自己會沒跟到。

這段逗趣的影片不到一周就累積2千多個按讚數，數百名網友看了都紛紛留言，「 睡好熟喔，太可愛了」、「裝睡的人叫不醒，毛孩也是」、「太可愛了啦！這麼可以睡成這樣」、「是夢到什麼美夢了」、「這樣還搖不醒哦，真的很愛睏哦」、「我兒子也會，睡太熟真的會讓人嚇到」、「肉肉拿到鼻孔前馬上就醒了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

貴賓叫不醒，媽做這動作牠跳下床。（圖／Instagram@iceeeo_o提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲3歲半的咖啡個性既撒嬌又膽小，而且很乖不會吵鬧。

更多精采影音：

關鍵字： 貴賓狗狗裝睡睡覺

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