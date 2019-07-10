手刀衝！東寵板橋、三重店憑當日發票「不限金額」享健檢

▲13日下午1點－7點將在三重中正北門市巡迴義診，14日下午1點－7點則到板橋門市！（圖／東森寵物雲商店提供，下同）

寵物小組／綜合報導

看醫生不害怕！東森寵物雲和「嬌寵醫生」寵物醫療平台合作，13日將在三重中正北門市、14日則到板橋門市替毛孩進行檢查，當天憑發票不限任何金額就可享有健檢服務，還能向醫生學習如何一起守護毛孩健康喔！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲7月巡迴義診開始囉！

許多人會定期做健檢，但寵物的健康也相當重要，由於毛孩不會表達，忍痛能力又是人的好幾倍，飼主往往會忽略牠們傳遞出的訊息，這時就需要專業醫療團隊協助。參與巡迴義診的資深獸醫師陳正倫，曾花6年照顧1隻棄貓，從事義診服務超過兩年，為上千位飼主解答疑惑，他了解「居家照護」的重要性，利用「行動醫療車」的概念，首創「嬌寵醫生APP」為毛小孩的健康把關。

▲汪：醫生叔叔我的視力如何？

▲小幼貓也來做健康檢查！

不僅有免費健康檢查，商店還有許多優惠活動，三重中正北門市下午3點到6點還舉辦飼料試吃會，保健食品兩件9折、指定品牌飼料78折、針對狗狗推出限定的「美容體驗價」。板橋門市則推出指定飼料89折、零食三包799、7包899等優惠，當日憑發票享免費健檢，再加碼送潔牙骨和小零食。

另外，桃園蘆竹、中壢健行門市消費滿888元，免費贈送小型犬洗澡服務、中型和大型犬只要加價99元即可，三重中正北、永和得和消費滿500元，贈送小型犬洗澡、中型犬加價299元、大型犬加價499元，三和、新莊、北投門市消費滿888元，小型犬加價199元、中型犬加價299元、大型犬加價499元享有專業洗澡服務，活動只到7月31日為止。

▲各區域美容優惠價格。







▲三重中正北門市有針對狗狗限定的「美容體驗價」。

【東森寵物雲板橋店】

電話：02-2951-7538

地址：新北市板橋區四川路一段136號1樓

營業時間：11:00~22:00

【東森寵物雲三重中正北店】

電話：02-8982-0666

地址：新北市三重區中正北路119號（重陽國小旁）

營業時間：11:00~22:00

美容營業時間：12:00~21:00

美容公休日：無

【7月份義診時間】

第一場

時間：2019/07/13（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲三重中正北店（新北市三重區中正北路119號重陽國小旁）

第二場

時間：2019/07/14（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號1樓）

第三場

時間：2019/07/20（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號 / 南順八街63號）

第四場

時間：2019/07/21（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

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