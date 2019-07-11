哥花8小時打造「黑汪牙膏」！　牠驕傲露亮白美齒代言

▲手作魂大爆發！哥花8小時製作「黑汪牙膏」。（圖／臉書粉專「趨吉避凶黑犬糰」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

手作魂大爆發！台南飼主永昌分享兒子為米克斯「糰子」做的特別裝扮，只見狗狗化身「黑汪牙膏」，驕傲地露出潔白牙齒。可愛的是，底下文字寫超氟牙膏，糰子卻擺出「恐龍臉」嚇唬，令不少網友直呼，「應該改成超氣牙膏！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲哥哥把歐告當親生弟弟般疼愛。

永昌接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「之前分享糰子逞凶裝狠的影片，許多網友留言牙齒好漂亮，兒子才想說乾脆讓牠來代言牙膏。」哥哥耗時8小時打造黑犬牙膏，連底下的文字都沒有漏掉，成品精緻逼真，與本尊相似度100%。

▲美術天分也太強大！

爸爸將照片上傳到臉書社團「黑犬軍團」並逗趣註解「清新自信每一刻，亮白牙齒首選黑犬牙膏！」只見糰子將頭套入板子內，為了讓牠露出上排牙齒，哥哥還故意說「剪指甲囉！」糰子聽到馬上森氣氣地露尖牙警告，爸爸也趁機按下快門，不過也被愛犬浮誇的反應給笑瘋。

▲糰子讓哥哥剪指甲會裝恐龍臉嚇唬，換馬麻接手秒裝無辜。

網友紛紛留言表示，「太有梗了吧！」、「左邊要P圖改：超氣」、「我要一打」、「好霸氣來一條牙膏」、「汪：自從用了黑犬牙膏以後，牙齒變超白」、「哇，這個太搞剛了」、「 好可愛唷」、「哪有有賣？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



▲歐告：耶！最喜歡出門蹓躂。

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