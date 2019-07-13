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黃金化身最狂小三！　手放爸胸膛「勝利眼神」挑釁媽：這男人是偶的

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記者吳鎮良／綜合報導

看到小三的這個表情，就知道正宮一定輸慘了！美國芝加哥有隻黃金獵犬納帕（Napa）超黏爸拔，從Instagram用戶「napathegolden」上可以看到，許多照片和影片都是牠跟男主人放閃的貼文。最近有段牠挑釁馬麻的影片也在網路上曝光，超得意的表情笑翻上千名網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

范姓網友日前在臉書寵物社團「黃金獵犬大聯盟」轉貼這段影片並註解，「這是一個小三贏了正宮的故事。」畫面中，阿金將身體整個黏在爸拔身上，臉上露出嚴肅的表情望著前方掌鏡的馬麻；只見牠除了身體貼超緊之外，手手還自然地放在男主人的胸膛上，模樣像極了一名要跟正宮搶老公的小三。

 
 
 
 
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前方的女主人見狀後，先是愣住了一會兒，接著笑了笑且走上前去摸摸愛犬的頭，彷彿是在透露說，「就讓給你吧～」黃金獵犬收到馬麻的指示後，臉上嚴肅的表情漸漸地變成得意笑容，最後整個笑到嘴巴合不起來，把一旁的馬麻和爸拔逗得哈哈大笑。

這段影片除了在IG上瘋傳外，也被不少台灣網友分享到臉書上，目前已累積67萬次的觀看次數，許多飼主看到阿金化身最狂小三的模樣，紛紛留言笑說，「哈哈哈這個臉太可愛了！」、「這位公主似乎想得到所有東西XDD」、「小朋友你的手放在哪裡...」、「爸拔好帥，有臉書嗎哈哈」、「看到得意的臉瞬間笑噴」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 黃金獵犬阿金狗狗美國小三勝利眼神

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