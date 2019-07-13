玩到正High被爸拔打擾　胖拉拉吐球「轉頭怒青」：叫什麼叫！

寵物小組／綜合報導

老虎不發威，你當我是病貓。抖音APP用戶「379660322」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是國外有位男主人這天看到愛犬躺在床墊上玩球，調皮地叫了牠幾聲，一開始狗狗都沒什麼反應，但到後來牠居然把嘴裡的玩具球吐掉，接著轉頭怒青了主人一眼，模樣逗趣又可愛！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

張姓網友日前在臉書寵物社團轉貼這段視頻，並以狗狗的口吻說道，「叫什麼？沒看到老子在忙嗎？」畫面中可以看到，一隻體態豐腴的拉布拉多犬咬著球，躺在彈簧床上，不停地發出聲響；只見牠聽到爸拔第一次的呼叫後，沒什麼反應，但聽到第二聲後，先是愣了一下，接著吐出嘴裡的球，轉過頭望著主人，眼神流露出滿滿的怒氣。

▲拉拉四腳朝天躺在彈簧床上玩球。（圖／翻攝自抖音APP用戶「379660322」）



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▲聽到爸拔一直在旁邊叫，拉拉把球吐掉轉頭怒青。（圖／翻攝自抖音APP用戶「379660322」）



這段影片最近也被國外的朋友分享到寵物社團，不到一周便累積了4千多名網友按讚，許多人看完都在底下紛紛留言說，「哈哈哈太可愛了吧」、「這毛孩玩球的樣子好像我家小朋友」、「最後那個眼神...有殺到」、「根本是我休假在家的模樣XDD」、「第一眼看成一隻豬咬橘子」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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