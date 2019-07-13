來阿嬤家超開心！阿金跳車直奔門口　見爸靠近興奮轉圈：快開門啦

在 Instagram 查看這則貼文 ＦＩＮＬＥＹ（@golden_huck_fin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 29 日 下午 1:51 張貼

記者吳鎮良／綜合報導

以前放暑假超喜歡去阿公阿嬤家，因為那裡總是能盡情地玩耍，而且還有吃不完的食物。美國有隻黃金獵犬芬利（Finley）這天和家人一起從加州布倫特伍德（Brentwood）到橘郡（Orange County）的阿嬤家，結果才一抵達，牠就迫不及待地跳下車，並且跑到阿嬤家門口急著要進去，超可愛的模樣讓網友暴動了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶「golden_huck_fin」在上月底PO出這段影片並註解說，「周末來找阿公阿嬤！」畫面中，阿金芬利站在阿嬤家門口，尾巴開心地甩著，內心的喜悅全表露在臉上；只見牠一看到爸拔拿著鑰匙靠近，立刻興奮到跳腳加轉圈圈，模樣彷彿在說，「快點開門啦～」

在 Instagram 查看這則貼文 ＦＩＮＬＥＹ（@golden_huck_fin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 23 日 上午 9:28 張貼 請繼續往下閱讀...

這段影片目前已累積將近40萬次的觀看次數，許多人看完後都在底下紛紛留言笑說，「看那個尾巴，超開心的耶！」、「好乖的金孫，阿公阿嬤知道了一定賞肉肉」、「彈跳小子阿」、「毛孩們不會說話，但牠們會把內心的想法展現在臉上」、「哈哈哈好可愛」、「等不及了啦」。

阿金芬利除了是嬤寶之外，牠也是一名爸寶，過去牠有次坐在把拔大腿上，滿臉哀愁地一面向對方撒嬌，一面將自己的頭和全身的重量往人家覆上；這時男飼主也溺愛地將小朋友緊緊擁入懷中，也不斷溫柔地撫摸汪星人，將自己滿滿的愛毫不保留地傳遞給這毛茸茸的寶貝。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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