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標貴「頭下腳上」睡姿超奇葩　媽一看傻眼：幹嘛拿弟弟饋咖！

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▲標貴「頭下腳上」睡姿超奇葩　媽一看傻眼：幹嘛拿弟弟饋咖！。（圖／有點毛毛的／飼主Cat Spring）

▲冬蟲睡姿歪七扭八，還把腳饋在弟弟身上。（圖／有點毛毛的／飼主Cat Spring）

寵物小組／綜合報導

嗶嗶！以大欺小是不對的喔！標準貴賓「冬蟲」這天和灰貴賓弟弟「山藥」一起睡午覺，不料牠睡得歪七扭八就算了，還把大腳壓在弟弟的小身軀上。媽媽Cat Spring拍下這畫面並po上臉書，網友們看了大呼「夭壽喔！山藥會變山藥泥啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲標貴「頭下腳上」睡姿超奇葩　媽一看傻眼：幹嘛拿弟弟饋咖！。（圖／有點毛毛的／飼主Cat Spring）

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▲山藥：乖乖躺著睡午覺也有「天外飛來一腳」。（圖／有點毛毛的／飼主Cat Spring）

Cat Spring在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「冬蟲你睡個午覺就好好睡啊，幹嘛拿你弟弟來饋咖啊！」照片中，冬蟲頭下腳上、睡到翻肚，後腳張得開開的，其中一條腿還放在弟弟背上；反觀山藥的睡姿就端正多了，頭好好的躺在枕頭上，身上還蓋著棉被，讓媽媽忍不住稱讚，「山藥很聰明啊，知道吹冷氣午睡要蓋被被～」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲標貴「頭下腳上」睡姿超奇葩　媽一看傻眼：幹嘛拿弟弟饋咖！。（圖／有點毛毛的／飼主Cat Spring）

▲山藥睡覺還懂得蓋被。（圖／有點毛毛的／飼主Cat Spring）

網友們看了照片紛紛留言笑說，「2隻都很懂得享受！」、「山藥好可憐」、「牠們的互動讓我想到胖虎和小夫…」、「ㄟ害…這饋咖也太沈重了」。也有人替冬蟲配上對白，「麻麻我是怕弟弟亂踢被被，所以幫牠壓好，不是饋腳」、「冬蟲：我怕弟弟不夠被子～好嗎？」

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關鍵字： 標準貴賓標貴灰貴賓貴賓狗午覺睡覺

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