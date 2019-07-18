「瓦斯桶柴」睡覺打呼神崩壞　嘴邊肉擠到眼睛不見…撞臉鬆師犬

▲柴犬睡覺嘴邊肉皺一團秒變鬆獅。（圖／Instagram「@kenji.shibainu」授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

柴犬一秒變鬆獅！印尼柴犬Kenji平時過著悠閒愜意的狗生，天天吃飽睡睡飽吃，讓牠身材大走鐘！這天Kenji卡在籃子和牆壁中間呼呼大睡，一不小心忘記自己的嘴邊肉氾濫，導致牠瞬間從柴犬變鬆獅，形象神崩壞，讓不少粉絲笑翻按讚！

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▲kenji轉頭擠出層層嘴邊肉。

Kenji有著瓦斯桶般的龐大身軀，悠閒的生活也養出牠一層層失控的嘴邊肉，這天牠把自己卡在籃子和牆壁中間，確認好位置後便開始睡大頭覺，這個位置雖然很好饋頭休息，卻也讓牠形象大崩壞！只見牠的嘴邊肉全部擠出來，柴臉瞬間皺成一團變鬆獅犬，帥氣度跌落谷地，卻也增添不少萌感！

▲kenji永遠是家中受寵的大寶貝。

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飼主經常在Instagram帳號「@kenji.shibainu」分享家中柴柴的生活，Kenji非常喜歡靠著東西睡覺，然而每次牠猖狂的嘴邊肉都會出來見人，甚至有時只要微微地轉頭，就能看見牠臉頰大變形！雖然Kenji時常形象大崩壞，但牠仍是飼主心中最可愛的大寶貝！

在 Instagram 查看這則貼文 Kenji Shibainu（@kenji.shibainu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 12 日 上午 10:51 張貼

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