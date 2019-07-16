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超派賓士小貓「生命嘶吼」討摸摸！　到懷裡秒變小綿羊

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▲中途小貓歇斯底里尖叫想討抱抱。（影／粉絲專頁「台中熱血中途之家」授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

「這裡有人虐貓啊～」粉絲專頁「台中熱血中途之家」日前貼出一則逗趣短片，只見小賓士貓「翻滾賓」在籠子內用生命在嘶吼狂叫，目的就是為了要刷存在感，需要人給牠抱抱！當牠一感受到溫暖懷抱後，竟立刻乖的跟小綿羊一樣，和先前相比簡直判若兩貓！

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▲▼中途小貓歇斯底里尖叫想討抱抱。（圖／粉絲專頁「台中熱血中途之家」授權提供）

▲喵：來人啊！快點給我摸摸！

從影片中可以看到，翻滾賓看見籠子外有人，立刻展現實力派演員的浮誇演技，牠扯開喉嚨用生命狂叫，淒厲的叫聲如同被虐待一樣，同時牠還將手不斷伸出籠外狂揮，完全表現出小朋友耍脾氣的一面，這情景讓人不得不快點把牠抱出來安撫，有趣的是，當小傢伙一得到想要的抱抱之後，一秒安靜變成乖巧小貓！

▲▼中途小貓歇斯底里尖叫想討抱抱。（圖／粉絲專頁「台中熱血中途之家」授權提供）

▲翻滾賓目前2個多月大。

台中熱血中途之家的歐董接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，翻滾賓其實非常地乖巧、黏人，平時不會吵鬧，拍影片當天因為太過忙碌而沒人摸摸小賓士，結果牠就爆發歇斯底里地要抱抱，甚至還會不斷翻滾，完全像是個討糖吃的孩子！翻滾賓目前兩個多月大，原本獨自在草叢中流浪，被好心人發現並帶到中途之家照顧，身體狀況良好目前正在找長期飯票中！

▲▼中途小貓歇斯底里尖叫想討抱抱。（圖／粉絲專頁「台中熱血中途之家」授權提供）

▲翻滾賓其實是隻超黏人的極品小貓。

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翻滾賓討摸影片上傳後，引來4千多名網友被萌翻按讚，也有人逗趣留言，「摸摸癮發作了」、「這麼塞奶，怎麼受得了！」、「好浮誇的貓」、「喵：倫家未滿三歲是小孩呀！」、「太可愛了抱緊處理」、「最佳后宮爭寵的代表」、「根本喪屍！」、「 浮誇演技派」、「他被寂寞綁票了」、「這小賓士馬力多少？超派的欸！」。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪中途賓士貓討摸存在感抱抱

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