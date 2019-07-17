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不想被咬...男孩決定「把自己關進去」　正確使用貓籠！網讚：有前途

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▲▼小朋友不想被貓咬，把自己關在籠子裡讓貓在外面玩。（圖／網友王聖賢授權提供）

▲小朋友不想被貓咬，把自己關在籠子裡讓貓在外面玩。（圖／網友王聖賢授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

不想被貓咬，就用這招吧！高雄網友王聖賢日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出一張逗趣照片，只見小朋友們在圍欄裡乖乖待著，而貓籠真正的住戶「珍珠」卻在外遊蕩，原來是小孩子們被喵咬到受不了，決定把自己關在圍欄裡面，藉此躲避珍珠小惡魔！

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▲▼小朋友不想被貓咬，把自己關在籠子裡讓貓在外面玩。（圖／網友王聖賢授權提供）

▲珍珠目前2個月大，正值活潑好動的年紀。

王聖賢接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，珍珠目前才2個月大非常地好動，也很愛咬人，小朋友被咬到受不了於是自己躲進籠子裡面，兒子當時說道，「珍珠愛咬我，所以我要把牠關在外面！」然而平時愛在外面探險的珍珠見到地盤被搶後，也一反往常不斷抓門想要回到籠子，讓一旁的人全笑翻！

▲▼小朋友不想被貓咬，把自己關在籠子裡讓貓在外面玩。（圖／網友王聖賢授權提供）

▲喵：小奴才等等來鏟屎吧！

王聖賢也提到，「這是第一次養貓，貓咪真的很愛乾淨，讓小孩子跟貓窩在一起玩也不會覺得很擔心，另外，我覺得還有一點很不錯的是，可以教小孩子用飼料跟幫忙鏟屎，訓練孩子們的責任心！」

▲▼小朋友不想被貓咬，把自己關在籠子裡讓貓在外面玩。（圖／網友王聖賢授權提供）

▲珍珠和哥哥親密合影。

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這張「正確使用貓籠」照片上傳後，引來不少網友笑翻紛紛留言，「這孩子將來一定統領三軍」、「關在外面是正解XD」、「奴才可以苦，主子不能苦的概念！有前途」、「觀念正確哈哈」、「原來這個是這樣關主子的XD」、「喵：本宮的膳...來人啊」、「珍珠表示：你偷吃我飯飯，我就吃你的飯飯」、「這個用來關屁孩還不錯」、「原來怕被咬最有效的辦法就是把貓關在籠子外面！」。

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關鍵字： 貓咪貓籠圍欄柵欄小朋友

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