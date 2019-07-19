媽實測「召狗影片」放超大聲　2雪橇犬躺地抗議：麥岔啦

記者陳靜／綜合報導

網路上流傳著一部神秘的「召狗影片」，傳說中只要打開它，汪星人們就會自動聚集過來。網友Helen Liang為了測試這樣的說法是否真實，因此這天趁著家裡2隻雪橇犬熟睡時，在客廳放出這部影片，甚至還開超大聲，沒想到毛孩們不但沒有移動身體，反而懶洋洋地躺在地上抗議，畫面超爆笑！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲媽實測「召狗影片」卻沒用。（圖／有點毛毛的／網友Helen Liang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

飼主Helen Liang家裡的雪橇犬「麥可」與「噗優」這天爽爽地躺在客廳地板熟睡，沒想到卻突然聽到耳邊傳來陣陣怪聲，影片裡小狗的叫聲對牠們來說彷彿噪音一般，尤其是麥可，牠一聽見就馬上被吵醒，便露出不耐煩的表情唉唉叫抗議，完全沒有任何想起身的意思，因此媽媽便默默關掉影片說了聲，「好吧，沒有用。」讓網友笑翻。

▲「奴才可以讓我們好好睡覺嗎？」

這則影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」與臉書粉專「雪橇犬麥可噗優」後，網友紛紛留言笑說，「這個媽又忘了吃藥了」、「真的麥爺完全表示，妳不要吵」、「字幕翻譯的好傳神」、「結果我家毛聽到過來我身邊討摸摸了」、「我家的貓瞪大眼睛的來了XD」、「我家的沒反應」、「麥可有反應......是誰這麼吵」、「召喚神音，拿罐頭或飼料桶的聲音......」、「麥爺啾咩送XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音