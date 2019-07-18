阿嬤放飯找不到貓碗　「直接開袋餵」...喵孫爽吃把費！

▲阿嬤開整袋飼料給貓孫吃把費。（圖／網友‎Mily Tseng‎授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「原來阿嬤養的會變胖都是真的。」新北市網友Mily Tseng‎家中養了2隻貓咪，這天因為她下班時間較晚，就拜託毛孩們的阿嬤幫忙餵貓吃晚餐，沒想到阿嬤卻因臨時找不到主子們的飼料碗，就直接打開整包乾乾送上，讓喵孫們爽吃把費，牠們毫不客氣一路吃到媽媽回家，讓飼主超傻眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲吃到肚子都跑出來了啦XD

馬麻Mily Tseng‎無奈表示，其實這已經不是阿嬤第一次餵飯，但阿嬤總是很怕毛孫餓著，「只要請阿嬤代餵，通常都是吃滿碗的情況。」3個月大的小虎斑「胛胛」已經被阿嬤餵到1.6公斤，沒想到她這天竟然更狂，直接開整袋飼料餵食，而主子也就恭敬不如從命，默默一路吃到媽咪回家還在吃，不知道這次又要胖多少了。

▲胛胛非常貪吃，只要看到食物就吵著要。

▲天下的阿嬤都是一樣的......

這張照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑翻表示，「難怪叫阿嬤養的貓，會變肥」、「阿嬤94狂」、「吃到飽無限供應」、「一次一包XD」、「八胛九都是被寵壞的啦」、「還很小隻啊（潛力無限）XDDDDDDDDDD」、「阿嬤養的中樂透等伙還有水果甜點加鮮食」、「豪邁！」、「紋身紋半甲，超兇猛的啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲相信胛胛很快就會長得一樣大XD

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