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小黃狗遭「鐵絲勒喉」命危！　工程人員發現求援...他們奔百公里搶救

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▲小黃狗遭「鐵絲勒喉」命危。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲小黃狗遭「鐵絲勒喉」命危。（圖／台灣動物緊急救援小組提供，下同）

寵物小組／綜合報導

全台最美麗火車站上演最美麗的感動故事！2個多月前，一名被派駐在台東縣太麻里鄉進行南迴鐵路改建工程的袁姓工程人員，在多良火車站附近發現一隻頸部遭粗鐵絲勒喉潰爛的流浪小黃狗，於是他上網求援，台灣動物緊急救援小組獲報後，來回超過百公里將重傷小黃帶至醫院，雖然目前仍命危，但他們的付出讓人非常感動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

這位來自桃園、被派駐在太麻里鄉的袁姓工程人員，兩個多月來，幾乎天天都會看見小黃狗在多良火車站附近徘徊，某天他突然發現狗狗脖子竟遭粗鐵絲勒喉，因此為了營救傷犬救醫，每天下午都會趁小黃狗出現時，拿出便當餵食，想辦法與牠搏感情，希望能藉此接近牠，可惜小黃狗仍非常怕人，袁姓員工眼見牠傷勢越來越嚴重，便在上週將相關資訊PO網求救，引發關注。

請繼續往下閱讀...

▲小黃狗遭「鐵絲勒喉」命危。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲袁姓員工餵食便當，希望藉此增進感情，以便救援。

位在高雄市的台灣動物緊急救援小組獲報後，本週與袁姓工程師聯絡，進一步了解小黃狗出沒的確切位置，16日上午由大隊長倪兆成帶領獸醫師及數名志工，從高雄出發，直奔台東多良火車站附近，展開營救任務，過程中他們來回了超過百公里，前後花費八個多小時，才成功救援這隻鐵絲勒喉的重傷小黃狗。

台灣動物緊急救援小組在下午抵達後，隨即在現場展開搜索，大夥兒徒步2個多小時，在台九線及多良部落周邊小路進行搜救，最後終於在工地附近不遠處發現受傷小黃犬的蹤跡。

大隊長倪兆成開車做掩護，緩慢靠近傷犬，此刻隨行獸醫師用裝有鎮定劑的麻醉吹箭打中傷犬，傷犬中箭後仍快速向山區小路逃竄，現場多位志工立即狂奔緊追在後，數分鐘後，小黃狗終因藥效發作，倒臥在工地旁的草堆中。

▲小黃狗遭「鐵絲勒喉」命危。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲以破壞剪幫狗狗移除頸部鐵絲。

台灣動物緊急救援小組隨行獸醫師檢傷後發現，傷犬頸部整圈遭粗鐵絲捆綁，鐵絲更已陷入皮肉中，感染潰爛嚴重，有生命危險；送往動物醫院後立即進行清創手術，以破壞剪移除鐵絲後，展開傷口修補與縫合，並搭配點滴施打抗生素治療。獸醫師表示，若傷犬能度過危險期，初估傷勢也要一個月以上才能恢復。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小黃狗遭「鐵絲勒喉」命危。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲小黃狗目前仍在危險期，希望能夠度過這個難關。

台東縣多良火車站因月台依山傍海，被譽為全台灣最美麗的火車站。台灣動物緊急救援小組發言人倪京台事後也特別感謝南迴鐵路袁姓工程人員的熱心通報，並稱讚是「最美麗的車站上演最美麗的故事」。

關鍵字： 黃狗多良火車站鐵絲勒喉台灣動物緊急救援小組

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