特／毛孩常對著空氣狂笑　家人發毛求助才知是「年輕土地公」

▲汪汪對著空氣狂笑，原來是土地公在陪牠玩。（圖／Hola 我只是一隻狗。）

文／Hola 我只是一隻狗。

我叫Hola 今年六歲了。

家裡有在供奉土地公，某天早上家人發現Hola在客廳神桌前自嗨！然後看著一個地方很開心的笑一直玩！就好像平常我們在逗牠玩一樣...當時客廳完全沒人，家人也是在廁所聽到聲音出來查看！就看見Hola在跟無形的人玩的感覺，後來有一天媽祖生日就請土地公去媽祖廟坐客！請了有在修行的舅舅過來處理！跟舅舅告知這件事情才發現我們家供奉的土地公很年輕常常會逗Hola玩！真的覺得很有趣很可愛。

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

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世界之大無奇不有，你／妳家中是否有發生過寵物怪異或靈異事件呢？《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，邀請您分享「毛毛或奇妙故事」，不管是小屁孩看到什麼奇怪東西、怪異舉動，還是你家寶貝投胎到你家，再續前緣的暖暖故事，這些都可以投稿至留言處，將有機會「刊登」在寵物雲粉專喲！

＃靈異故事內容須包括：

1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地

2.至少一張相關照片（須為橫圖）

3.字數盡量150字以上

＊投稿請點此。（若是投稿成功，將直接轉貼至寵物雲粉絲團，不再另行通知）

＊範例圖文請看此。

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