住持4愛貓「超有教養」　秋刀魚擺桌上...牠們乖乖等主人

▲住持4愛貓超有家教！（圖／翻攝自推特@nasu_chourakuji，下同）
寵物小組／綜合報導
都是別人家的貓！日本栃木縣那須町長樂寺的住持每天都和4隻貓咪生活在一起，每當早飯時間一到，就會看到4貓默默圍在主人餐桌旁等待，就算桌上擺著一大條香噴噴的秋刀魚，喵喵們也從來不會隨便伸手偷吃，反而是耐心地等著住持一顆一顆餵食乾乾，超有愛的畫面讓網友都羨慕了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
長樂寺的推特@nasu_chourakuji如今幾乎已經被可愛的貓咪們占滿版面，由此可見，住持完全就是個專業的貓奴，而他的貓咪們也乖到讓人羨慕，雖然美食佳餚布滿了整個桌子，但喵喵們的目光卻都是集中在住持身上，直到對方入座後，貓咪們才默默地蹭上去討抱抱，在沒有主人允許之下，牠們不會亂吃東西，就連乾乾掉到桌上，也要住持親手餵食，牠們才會吃掉。
影片上傳至推特後，網友紛紛被這4隻貓咪萌翻，將影片分享至各大社群網站並留言表示，「家教也太好！」、「很有教養的貓」、「聽佛經的蛇沒有毒的概念！」、「這到底是怎麼調教的啊，好強」、「這在我家那隻魚應該早屍骨無存了」、「吃飯有左右護法」、「學佛的貓不會變壞」、「貓咪對桌上的食物都沒有動手！而且在扶手上被旋轉都沒事！」但也有網友歪樓笑說，「住持的海報很棒」、「後面早安少女組」、「住持後方的美女poster」、「我的眼球一直盯著後面的LADY KAGA」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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