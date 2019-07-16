貴賓狗剛失去主人　3天後疑被市場攤販「當眾打死」丟水溝

▲奶油貴賓犬才剛失去主人。（圖／左湘敏提供）

寵物小組／採訪報導

台中市北區東興市場驚傳一起暴力虐殺案！一隻剛失去主人的奶油貴賓犬，被房東丟到鄰近菜市場裡流浪，某菜販不忍心狗狗挨餓，於是決定將牠收編，怎料才過沒多久，狗狗就疑似因為和隔壁攤販起衝突，對方一時心生不滿，便狠心地將牠活活打死，甚至將屍體丟進排水溝，這一切眾人都看在眼裡，卻沒有人敢出聲制止。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

中華亞洲環境生態護育交流協會常務理事左湘敏表示，根據通報人說法，這隻貴賓狗的原飼主是一位獨居者，前幾天不幸猝死，留下了狗狗獨自在屋內遊蕩沒人照顧，而房東見狀後，便將牠丟到附近的菜市場裡變成流浪狗，大約過了3天左右，一名菜販看著狗狗無處可去非常可憐，於是決定收養牠，就暫時用箱子把貴賓犬裝起安置，怎料不久後就發生了悲劇。

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▲菜販收編親人的狗狗後，暫時安置於紙箱裡。（圖／吳先生提供）

左湘敏說，據現場目擊者指出，13日當天，這隻狗狗疑似是因為咬了隔壁攤販老闆一口，對方一時氣不過，便把狗狗當眾活活打死，但是因為該行為人長期以來就是當地有名的問題人物，因此在場的所有人都不敢出聲制止，只能眼睜睜看著狗狗被虐待致死，甚至屍體還被丟進排水溝裡載浮載沉，事發後，善心居民才默默將犬隻撈起，送至山區埋葬。

▲才過幾個小時，狗狗就被打死丟進水溝了。（圖／左湘敏提供）

對此，台中動保處初步了解後表示，動保人員15日在臉書上看到相關貼文，便主動介入展開調查，得知行為人疑似是在虐待狗狗後，「連箱帶犬」丟進水溝裡，但背後動機仍未得知，附近商家也都三緘其口、不願多說，須與飼主及行為人進一步訪談後釐清案情。而目前動保團體已經協助將狗狗的屍體從山區挖出，交由動保處保管，並送至中興大學解剖化驗，同時將全案移送警察機關處理，查明實情。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

對惡意傷害動物者，動保處重申，依動物保護法第6條規定，「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」故意傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，依同法第25條規定處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上、200萬元以下罰金，同時呼籲民眾倘知悉有虐待傷害動物情事，務必於第一時間向動保處通報。

▲動保團體將狗狗挖出後，交由動保處保管，並進行化驗。（圖／左湘敏提供）

協助將事發過程露出於臉書社團「愛貓聯盟」的魏姓管理員對此深感遺憾，剛開始得知狗狗被房東丟到市場時，便發文請求網友一同協尋，好不容易收到狗狗被尋獲甚至被收養的消息，沒想到過了幾個小時後，卻又傳來惡耗，她說，「心情很複雜，從失落到驚喜，最後幻滅。很失落也很想哭，但不會停止想幫助毛孩的決心，每個生命都該被尊重，如果身邊有人用暴力對待這些孩子，請勇敢通報，不要讓這些孩子死的不明不白。」

此外，左湘敏也想藉此協尋當天的目擊證人，若事發當時在場且可作證或指認行為人者，希望能夠主動連繫，期許能夠早日還給狗狗一個公道，並嚴懲不法行為。