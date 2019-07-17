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5肥喵包圍媽咪討拍拍　她「右手亮點」被網友識破：偏心啦XD

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寵物小組／綜合報導

這群都是媽寶無誤啦！網友Eric Chang Eric家中養了5隻身材都很有福氣的貓咪，這天媽媽一坐上沙發，喵喵們就默默爬到她身上卡位，一一趴好要奴才拍拍屁股，於是馬麻認命地空出雙手為主子服務，輪流幫貓咪們按摩，沒想到網友卻發現媽媽的右手根本沒移動過，根本偏心靠外那隻黑白貓！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲5肥貓包圍媽媽討拍拍，媽媽右手卻偏心。（圖／有點毛毛的／網友Eric Chang Eric提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲5肥貓包圍媽媽討拍拍。（圖／有點毛毛的／網友Eric Chang Eric提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

這5隻貓咪都非常親人愛撒嬌，乖乖地窩在馬麻身邊等待按摩服務，媽媽左手輪流拍著眼前的3隻喵喵，但右手卻一直停在黑白貓身上沒移動過，讓網友開玩笑說她偏心，但把拔也替媽媽喊冤，「因材施拍，每個孩子喜愛的力道頻率不同，牠是最喜歡拍的，沒好好拍會咬人哦！」

▲5肥貓包圍媽媽討拍拍，媽媽右手卻偏心。（圖／有點毛毛的／網友Eric Chang Eric提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽的右手根本沒移動過啊XD

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑翻表示，「怎麼那麼可愛～」、「好像在打鼓XD」、「媽媽手很忙，根本不夠用」、「手到用時方恨少」、「前面又有一隻被邊緣惹XD」、「等等，這個麻麻有點偏心喔XD右手都在拍同一隻」、「前面白貓拍多了」、「最外面的最爽，一直拍拍都沒停過，哈哈哈」、「這些肯定不是貓，一定是假的XD」、「爵士鼓的概念」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 喵喵主子討拍

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