整籠貓被丟五股偏遠地！　無水無食爬滿蟻...她守6天湊不齊貓咪

寵物小組／採訪報導

愛牠就不要丟下牠！愛貓網友陳翊仟12日傍晚於新北市五股抽水站附近，發現竟有1整籠貓咪被丟棄在河堤旁，附近放眼望去就是一片雜草，沒想到會有狠心飼主將4隻外型健康的貓咪丟在這裡，且籠子門開著，其中2貓已經先後逃出，為了救援喵喵，陳翊仟想盡各種辦法，但是守了6天，牠們還是不肯乖乖進誘捕籠。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲整籠貓被丟在五股抽水站旁的草叢。（圖／網友陳翊仟授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

12日傍晚5點多時，陳翊仟下班經過河堤，就看到1個用塑膠布半蓋住的黑色烤漆籠，於是她走近一看，才發現籠子門是開著的，裡面的白橘貓和三花貓害怕地縮在一起不敢動，而旁邊的草叢中，卻有2隻貓已經跑出籠子，1隻是三花貓，另1隻則是後腿負傷的深灰虎斑。

▲貓咪害怕地縮在一起不敢動。

「是曾經被深愛過的毛孩們啊！奴才到底遇到什麼障礙需要這樣拋棄，任由牠們自生自滅？」陳翊仟表示，這4隻貓的體型都非常健康圓胖，從外型看來一定是有主貓。當晚她先行將籠內的2貓送到動物醫院除蚤、打疫苗，確認沒有晶片後，暫時由中途之家安置，由於貓咪們十分肥美又親人，過程中有意願收養貓咪的中途爆滿，甚至還有人想破例超編安置牠們。

▲籠內的2貓非常肥美親人。

▲目前2貓交由中途安置。

事發當天，許多動保志工前來協助誘捕剩下的2隻貓咪，卻因為現場範圍實在太大，就算看到了貓咪的身影，卻沒辦法輕易捕捉進籠，於是他們在周邊設置了數個誘捕籠，希望貓咪能夠自行進入，但是從12日凌晨至今，尚未有任何好消息，反倒是捉到了1隻「路貓甲」，目前也已交由愛媽安置。

▲現場環境惡劣，罐頭沒多久就爬滿螞蟻。

▲意外捉到一隻路貓甲。

陳翊仟無奈說道，貓咪的所在地是個導航死角，不論用手機定位或是輸入地址，都無法輕易找到現場，甚至連速食店外送也顯示超出範圍，「我一個人類在這邊訊號時不時只剩3G就算了，使用高科技智慧型手機搭配信用卡，想叫個肯德基外送都被肯德基爺爺邊緣了，貓...要怎麼辦？」

▲現場設置了數個誘捕籠。

▲原PO守夜時發現貓咪蹤影，卻無法輕易捉到。

她詢問了附近巡邏的員警，對方表示周邊幾乎沒有設置監視器，最靠近的兩支也完全拍不到棄養現場，因此要找出棄貓行為人非常困難，幾天下來，熱心的網友、貓友幫忙轉發分享，也毫無線索，因此陳翊仟想藉此協尋當天有經過該路段的行車紀錄畫面，希望能夠早日抓到棄貓人並以法律嚴懲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲距離事發當天已第6天，2貓仍不肯進誘捕籠。

▲棄養地點。

▲「我們的夥伴怎麼還沒回來？」

▼更多精采影音