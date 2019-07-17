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進超商不是要吹涼？　萌柴死守「員工休息室」等漂亮姐姐

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寵物小組／採訪報導

原來毛孩進超商另有目的！新北板橋柴犬「歐德（Order）」每天散步回家路上，都一定要進超商巡邏才行，不過，姐姐Siting Lai卻發現，歐德不像其他狗狗都是往冰箱衝想要吹涼，反而是默默地坐在員工休息室前，呆呆地看著門口，直到裡面的店員姐姐走出來，牠就馬上熱情地討摸摸，興奮的模樣讓飼主超傻眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲阿柴進超商找店員姐姐。（圖／網友Siting Lai授權提供）

▲歐德一進超商就坐在休息室前等待。（圖／網友Siting Lai授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

姐姐Siting Lai無奈表示，歐德不管在家還是在外面，都不曾對她這麼熱情地撒嬌，但牠一看到超商的店員姐姐，就掩飾不住好心情，不斷靠近對方想要討摸摸抱抱，還會主動跑進櫃台塞乃，就算看到店員走進休息室，也堅持要坐在門外等待，像是幾百年沒見到一樣，同樣都是年輕女生，怎麼差這麼多啦！

▲阿柴進超商找店員姐姐。（圖／網友Siting Lai授權提供）

▲柴：你終於出來了等你好久～

▲阿柴進超商找店員姐姐。（圖／網友Siting Lai授權提供）

▲「直接進來找比較快啦！」

歐德是個對外人特別親切的古怪汪星人，牠經常在阿公的古早味雜貨店當鎮店之寶，只要有客人上門，牠都會熱情地上前迎接，因此還有人特別前來指定要歐德服務，完全就是個小紅汪！不過，牠卻對照顧牠的姐姐最無情，就算姐姐故意摸著其他狗狗，想要刻意惹牠吃醋，但歐德根本沒有任何反應，甚至連看都不看她一眼，讓姐姐玻璃心碎滿地。

▲阿柴進超商找店員姐姐。（圖／網友Siting Lai授權提供）

▲歐德：人客啊～要買什麼拿肉肉來換喔！

這則貼文上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「姐姐才是主人，妳只是鏟屎的XD」、「哈哈哈，我家的是全家的小姐姐！每次出門就是往全家跑，大小便完回家前也是全家一趟！」、「嗯...我家的就愛櫃台前面」、「柴柴肯定是男」，但姐姐笑說，「是母的啦！男女通吃，男生牠都會熱情飛機耳。」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 柴犬超商員工休息室7-11店員冷氣

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幼柴爬樓梯「尾巴頂地」突定格 飼主近看笑瘋：原來沒電惹XD

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