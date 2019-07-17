「短腿阿金」挑食不吃飯　爸用這招讓牠吃光光...網笑：好傻

寵物小組／綜合報導

別以為這樣就可以不吃飯！新加坡網友Kelvyn Lim家中有隻超萌的黃金臘腸「Terkar」，牠只要一看到碗裡又是一顆一顆的飼料，就會擺出無辜臉挑食不吃，於是這天爸爸便想出了一個辦法對付，沒想到傻傻的Terkar就這樣默默把乾乾全吃光，讓把拔忍不住笑了出來。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲短腿阿金挑食，爸爸一招解決。（圖／有點毛毛的／網友Kelvyn Lim提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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把拔Kelvyn Lim拿出一個巧克力餅乾包裝袋，假裝剝一塊一塊丟進Terkar的碗裡，想不到毛孩就這樣信以為真，以為碗裡那些就是爸爸送上的好吃零食，因此便開心地全部吃下肚，雖然中間一度覺得怪怪的，但最後還是把原本覺得難吃的乾乾吞光了，超呆萌的反應讓網友全笑翻！

▲「把拔你今天加什麼啊好好吃，我以後都要吃這個！」

飼主經常在IG@have_some_terkar分享毛孩的日常，也將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」，而網友則紛紛笑回，「拔拔表示心很累XD」、「騙人家老實！！都放空氣～～」、「真好騙的孩子XD」、「一個空氣零食的概念哈哈哈」、「哇！是黃金腸耶！豪可愛喔！」、「腿短短的阿金欸」、「我家的太聰明了，會過去看他的碗，可是鼻子聞聞就立馬被他識破XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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