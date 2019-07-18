小屁貓偷溜後座爽趴　媽勸「要繫安全帶」...牠翻白眼頂嘴

寵物小組／採訪報導

「臭奴才別想控制我！」台南網友黃唯爾這天開車帶著家裡的豹貓Ninja一起去上班，沒想到毛孩卻在半路上逃出外出袋，跑到後座爽躺，於是媽媽便勸告牠說，「後座也要繫安全帶！」怎料Ninja完全不想理會，不僅露出不耐煩的表情，甚至還大翻白眼狂頂嘴，讓馬麻哭笑不得超傻眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲豹貓聽到「繫安全帶」就翻白眼狂頂嘴。（圖／網友黃唯爾授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

其實Ninja每天都會和馬麻一起去上班，一直以來，媽媽都會讓毛孩待在外出袋裡，再放置於副駕駛座用安全帶固定住，沒想到這天她只是趁停車時，偷開了一個小縫摸摸主子，Ninja就這樣硬鑽出袋子，自動跑到後座趴著，不管奴才怎麼勸告，要牠回到前座，甚至開玩笑請牠繫上安全帶，喵喵都一臉不甘願的表情，還不斷「硬脆硬擠」。

▲「人家想去坐後座啦......」

▲Ninja平時就很喜歡和奴才對話。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「真的很搞威XD」、「硬嘴硬擠」、「我來翻譯一下貓語：4喔4喔4喔4444喔喔喔喔」、「豹貓很多話+1」、「皮椅看起來很欠抓～」、「好可愛哦」、「好漂亮的紋路」、「起來，抓破皮椅你就知道我的乖了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「本喵就是不想繫安全帶。」

▼更多精采影音