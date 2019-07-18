ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

浴室水龍頭自己打開！　驚見「宿醉人影」趴洗手台嘔吐

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲浴室驚見宿醉人影趴洗手台嘔吐。（圖／有點毛毛的／網友Cat Spring提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲浴室驚見宿醉人影趴洗手台嘔吐。（圖／有點毛毛的／網友Cat Spring提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

工讀生不要亂玩水！網友Cat Spring家中的標準貴賓「冬蟲」才乖沒幾天又開始搗蛋啦！這天馬麻突然聽到浴室傳來陣陣流水聲，走近一看才發現有個詭異的巨大人影趴在洗手台前低頭，沒想到又是冬蟲偷開水龍頭惹禍，超爆笑的畫面讓網友笑翻，直呼像是人類宿醉嘔吐的模樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

調皮的冬蟲已經好一段時間沒有「上工」，怎料這天牠又突然手癢，只見牠把水龍頭打開後，雙手直接饋在洗手台上，接著開始狂喝水，似乎以為那就是牠的自動飲水機，超熟練的背影讓媽媽氣炸怒吼，「你這個混帳，誰准你跑進我浴室裡開水龍頭的，把水給我關掉，滾出去！」不過媽媽事後也無奈笑說，其實牠一向只會開、不會關。

請繼續往下閱讀...

▲浴室驚見宿醉人影趴洗手台嘔吐。（圖／有點毛毛的／網友Cat Spring提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「馬麻...水喝完了...但我...不會關。」

這則貼文上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「冬蟲工讀生你又開始上工啦」、「冬蟲表示我想洗手，阿母不要激動」、「冬蟲又在惹你媽生氣啦XD」、「要刷牙洗臉，出門把妹」、「預防腸病毒從洗手做起」、「妳家需要改成舊式水龍頭了」、「還一直在欣賞鏡子裡的帥哥」、「如果你沒進去，他早就拿肥皂洗手了吧」、「宿醉嘔吐中，讓我安靜一下。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼更多精采影音

關鍵字： 標準貴賓浴室人影洗手台水龍頭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「短腿阿金」挑食不吃飯　爸用這招讓牠吃光光...網..

整籠貓被丟五股偏遠地！　無水無食爬滿蟻...她守6..

5肥喵包圍媽咪討拍拍　她「右手亮點」被網友識破：偏..

進超商不是要吹涼？　萌柴死守「員工休息室」等漂亮姐..

小黃狗遭「鐵絲勒喉」命危！　工程人員發現求援.....

影／貴賓狗剛失去主人　3天後疑被市場攤販「當眾打死..

影／24kg米格魯「被拖進浴室」　網友以為殺狗....

特／毛孩常對著空氣狂笑　家人發毛求助才知是「年輕土..

住持4愛貓「超有教養」　秋刀魚擺桌上...牠們乖乖..

影／2歲萌妹夜躺石頭地...陪喵「曬肚看星星」　媽..

全民運動！屏東綠鬣蜥繁殖過多 1隻換1盒「老鷹紅..

小松鼠開啟本能！快速藏匿零食　放進主人頭髮中：下次..

爸想展現梳毛工夫歐告不賞臉！　換梳另一邊竟調頭走...

小屁喵伸「鹹貓手」拍頭狂騷擾　下秒慘摔...貓室友..

狂甩逗貓棒！爛泥主子攤桌敷衍　「貓生好難」媽傻：養..

基因缺陷無毛兔活過「關鍵4周」 成IG網紅！為上萬..

祐銘&麻吉貓-麻吉求歡不成就爆氣

小姐姐幫帥氣柴頂級化妝服務！畫濃眉＋修容專業手勢笑..

母愛爆發！汪餵山羊寶寶超上手 奶瓶咬到嘴痠：你喝快..

白柴遭閨蜜放鳥「臭臉做美容」 淒涼對空氣碎唸30分..

阿金萌視角視訊！聽關鍵字「秒牽絲」　網笑：這手機很..

敲門聲頻傳...驚見「稀客」橫著闖屋內！　網：現撈..

拿到堅果先儲糧！　小松鼠快手「撥開馬麻頭髮」：下次..

健身遇「魔鬼貓教練」親臨檢查姿勢　附贈「踩肚增重」..

浴室水龍頭自己打開！　驚見「宿醉人影」趴洗手台嘔吐

橘貓「端莊坐姿」逼視爸起床　媽吃醋：今天竟然不是找..

幫媽咪拿玉米！標貴秒從一堆玩具中咬出　網驚：神犬耶

當街拖行「棄養路邊」！二哈縮角落狂抖　他翻開毛驚「..

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　長大「黑到發亮」驚..

呆萌小白狗只賣65元？　網友「憤怒→掏錢」：立刻幫..

兒子裸睡！仙氣媽進房邪笑...「濕黏小山丘」神展開..

五股國際重機展7／19開跑！25款新車任你騎、工廠..

陸軍官校證實爆流感疫情　多人群聚感染

黃齡：親我之前要先問！　拒被撲倒..「放風箏」妙喻..

印尼公開賽／依瑟儂三局勝東宗　8強賽碰戴資穎生涯第..

小資族首選！網路投保「個人傷害險」每天不到1元　還..

隔空交「網婆」惹惱女星大吵 男友反冷諷：妳有..

影／京阿尼遭縱火「16死、10無心跳、近40傷」　..

0719好星運開關│雙子開好運，為處女打打氣

港口盃／中華複賽首戰庫拉索　吳昇峰先發拚闖冠軍戰

寵物動物熱門新聞

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

阿嬤家住一年　小鮮肉→肥宅大叔

貓咪4顆犬齒被磨平「吃飯就痛」

世界最貴的蛇！價值=1輛法拉利

喵顧家突然壞掉　朝鏡頭月球漫步

騎車沒逛逛！灰鸚怒呼降龍十八掌

整籠貓被丟偏遠地　守6天湊不齊

雙汪隔柵欄談苦戀　主人感動成全

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」

夫妻獵殺南非巨獅　熱吻合影慶祝

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

讀者迴響

熱門新聞

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

阿嬤家住一年　小鮮肉→肥宅大叔

貓咪4顆犬齒被磨平「吃飯就痛」

世界最貴的蛇！價值=1輛法拉利

喵顧家突然壞掉　朝鏡頭月球漫步

騎車沒逛逛！灰鸚怒呼降龍十八掌

整籠貓被丟偏遠地　守6天湊不齊

雙汪隔柵欄談苦戀　主人感動成全

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」

夫妻獵殺南非巨獅　熱吻合影慶祝

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

萌柴坐超商「員工休息室」等店員

最新影片

更多

全民運動！屏東綠鬣蜥繁殖過多 1隻換1盒「老鷹紅豆」...盼減少農損

小松鼠開啟本能！快速藏匿零食　放進主人頭髮中：下次再來拿XD

爸想展現梳毛工夫歐告不賞臉！　換梳另一邊竟調頭走...傻眼定格

小屁喵伸「鹹貓手」拍頭狂騷擾　下秒慘摔...貓室友無言：現世報

狂甩逗貓棒！爛泥主子攤桌敷衍　「貓生好難」媽傻：養的是貓還廢物

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面