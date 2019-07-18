浴室水龍頭自己打開！　驚見「宿醉人影」趴洗手台嘔吐

▲浴室驚見宿醉人影趴洗手台嘔吐。（圖／有點毛毛的／網友Cat Spring提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

工讀生不要亂玩水！網友Cat Spring家中的標準貴賓「冬蟲」才乖沒幾天又開始搗蛋啦！這天馬麻突然聽到浴室傳來陣陣流水聲，走近一看才發現有個詭異的巨大人影趴在洗手台前低頭，沒想到又是冬蟲偷開水龍頭惹禍，超爆笑的畫面讓網友笑翻，直呼像是人類宿醉嘔吐的模樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

調皮的冬蟲已經好一段時間沒有「上工」，怎料這天牠又突然手癢，只見牠把水龍頭打開後，雙手直接饋在洗手台上，接著開始狂喝水，似乎以為那就是牠的自動飲水機，超熟練的背影讓媽媽氣炸怒吼，「你這個混帳，誰准你跑進我浴室裡開水龍頭的，把水給我關掉，滾出去！」不過媽媽事後也無奈笑說，其實牠一向只會開、不會關。

請繼續往下閱讀...

▲「馬麻...水喝完了...但我...不會關。」

這則貼文上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「冬蟲工讀生你又開始上工啦」、「冬蟲表示我想洗手，阿母不要激動」、「冬蟲又在惹你媽生氣啦XD」、「要刷牙洗臉，出門把妹」、「預防腸病毒從洗手做起」、「妳家需要改成舊式水龍頭了」、「還一直在欣賞鏡子裡的帥哥」、「如果你沒進去，他早就拿肥皂洗手了吧」、「宿醉嘔吐中，讓我安靜一下。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音