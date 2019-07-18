牠打翻奶茶沙發全濕　媽氣炸列16種「熊料理」揚言煮了！

▲熊熊把奶茶打翻，媽媽揚言煮熊。（圖／臉書粉專「豬與熊的搗忙日常」授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「有沒有人要跟我一起吃屁熊全餐......。」台中網友Penny Yang家裡有隻米克斯名為「熊熊」，這天媽媽泡了一杯無糖鮮奶茶，準備坐下來好好享受下午茶時光，怎料屁孩熊熊卻突然一個箭步跳上沙發，直接把馬麻手上的奶茶打翻，沙發上充滿了濃濃奶味，讓她氣得列出16種熊料理，揚言把毛孩煮來吃！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻Penny Yang無奈表示，其實熊熊當時跳上沙發也不是為了偷喝，就只是想要咬吸管而已，幸好因為天氣太熱，媽媽泡奶茶時加了冰塊，否則很可能真的變成「煮熊」了！但是讓媽媽更傻眼的是，她第一時間就馬上把周遭清理乾淨，怎料一轉頭，就看見熊熊陶醉地咬著吸管，完全沒發現自己做錯事了。

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▲熊熊：沒事啦～鼻要森77了！

▲「欸馬麻...好像有一點奶酸味...」

由於飼主一直以來都堅持不打罵狗狗，因此摸摸鼻子默默清裡，為了不讓毛孩碰到髒汙，便要熊熊先行離開房間，沒想到媽媽一把門關上，牠就開始撞門哭哭，似乎是發現馬麻生氣了，等到一切處理完畢後，熊熊主動跳上沙發，對著媽咪露出大燦笑，這一幕也讓她瞬間氣消，忍不住笑了出來！

▲熊熊闖禍後露出燦笑，讓媽媽原諒牠。

▲馬麻堅持不打罵狗狗，但牠們還是非常乖巧親人。

這則貼文上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了紛紛笑翻表示，「千錯萬錯都奴才的錯，怎麼會是屁熊大大的錯」、「他真的有反(ㄓㄨㄤˉ)省(ㄕㄚˇ)了，不要罵他啦XD」、「好啦看他誠心道歉的樣子，原諒了」、「這不是張大千的潑墨畫嗎？」、「你要慶幸的是不是全糖波霸奶茶」、「媽媽其實最有戲XD」、「這只能熬熊佛跳牆解決惹」、「有煙燻熊耳朵嗎？？」、「我今年吃素，明年再打翻一次的話我可以報名嗎」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲再睡到不省汪事就真的要被煮成熊全餐了啦！

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