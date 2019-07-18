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呆萌小白狗只賣65元？　網友「憤怒→掏錢」：立刻幫我打包！

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寵物小組／綜合報導

「老闆！這隻我要定了！」新北市網友吳芳儀家中有隻超可愛的小型米克斯「帶金」，牠是個超級紙箱控，只要看到箱子空空就會忍不住爬進去窩著，這天地上剛好放置了一個寫著「65元／包」的紙箱，沒想到帶金就這樣自動跑進去，促成了像是賣狗的畫面，讓網友從憤怒轉為療癒，馬上搶著「買」小白狗。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲小白狗只賣65元。（圖／有點毛毛的／網友吳芳儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小白狗主動跑進寫著65元的紙箱。（圖／有點毛毛的／網友吳芳儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

先前帶金也曾默默坐進裝貨物的紙箱裡，於是媽媽見狀後，開玩笑寫上「失物招領」4字，一度造成網友轟動，紛紛搶著領回這隻超呆萌的小狗；而這次帶金卻選擇了一個寫著65元的箱子，甚至還把頭放著饋好饋滿，露出一臉生無可戀的模樣，因此媽媽也幫牠加上OS，「無誠勿擾！！！」

請繼續往下閱讀...

▲小白狗只賣65元。（圖／有點毛毛的／網友吳芳儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲好想直接抱回家啦！！！

吳芳儀在臉書社團「有點毛毛的」發文後，網友看了紛紛暴動表示，「65？立刻包起來，腦班」、「老闆100不用找！」、「我買我買我買」、「多來幾包」、「可以超商取貨嗎？」、「買，都買」、「我出十倍價」、「我現在馬上自取」、「65太少，650馬上打包」、「給我包個100包XD」、「買啦！有什麼好考慮的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 米克斯小白狗紙箱賣狗打包

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