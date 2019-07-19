他PO玉婆撞臉愛犬照…釣出一串曬汪炫耀文　最後一張根本親生的

▲伊莉莎白泰勒和愛犬的合照，意外的有相似神韻。（圖／翻攝自推特／HClaytonWright）

寵物小組詹筠怡／綜合報導

有一種說法是每天相處在一起的人，久而久之會越長越像，也因此有「夫妻臉」之說，但你知道嗎？主人和寵物每天朝夕相處，也可能越長越像，有網友PO出傳奇女星伊莉莎白泰勒和愛犬的合照，意外釣出一群和寵物長得很像的主人。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

迪士尼在1961年推出的動畫《101忠狗》，有一段非常經典的場景，公園中有許多飼主遛狗，每一對看起來都長得一模一樣，有推特網友PO出已逝的傳奇影星伊莉莎白泰勒和她的西施犬的合照，發現他們之間有非常驚人的相似之處。

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▲網友紛紛留言貼出自己和狗狗的合照。



這篇PO文立刻引發了連鎖效應，許多網友爭相曬出自己和愛犬愛貓的合照，仔細一看，每一組照片中，寵物和主人的長相都有奇妙的相同點，有人和貓咪擁有同樣顏色的眼睛，還有人的頭髮和狗狗一樣柔順，果然印證了相處越久會長越像的說法。

這串PO文讓許多人湧入朝聖，留言「我懷疑他們是不是吃一樣的東西？」「什麼樣的人養什麼樣的狗。」「快要懷疑是親生的了啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲就是這張照片，讓大家驚呼：根本是親生的吧！