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虎斑狗被貓化？　牠老練「蹲貓砂盆」尿尿...網笑：連姿勢都像

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記者陳靜／綜合報導

這汪星人一定是上輩子忘記喝孟婆湯了！網友MeiJu Chen家中有隻被「貓化」的虎斑米克斯犬，只要吃飯時間到，牠就一定要先到廁所裡的「貓砂盆」上廁所才行，瞧牠老練地蹲進盆子裡，接著將屁股壓低開始小便，異於常狗的模樣讓網友全都忍不住笑噴直呼，「連尿尿姿勢都跟貓一樣了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主透露，其實她從來都沒有教過狗狗要如何上廁所，只是在毛孩1個多月大的時候，曾把貓砂盆放到汪汪身邊和牠說「尿尿要在這裡喔」，沒想到隔天開始，牠就會主動到貓砂盆大小便了。有網友問說，狗狗會不會自己把排泄物埋起來，媽媽則表示，「會，只是都用鼻子埋...我還要用濕紙巾再擦，所以上完廁所我一定要立馬清掉。」

▲虎斑狗用貓砂盆上廁所。（圖／有點毛毛的／網友MeiJu Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲完全是隻被貓化的汪星人。（圖／有點毛毛的／網友MeiJu Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「太厲害了！」、「以為自己是貓貓？」、「狗狗也可以用貓砂XD筆記」、「第一次看到欸，好棒喔，真乖」、「貓咪會很傻眼吧！ 我的貓砂你也要佔用XD」、「在我家可能變沙漠了」、「我們家尿多，說不定用貓砂還比較省尿布又環保」、「好方便喔哈哈哈」、「前世是貓」、「很想買來給嚕嚕，但怕他埋食物啊啊」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 虎斑狗汪汪貓砂盆尿尿上廁所

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