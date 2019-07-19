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天生鬥雞眼！「國術館的貓」搞笑戲超足　網狂存圖做表情包

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▲天生鬥雞眼！國術館的貓搞笑戲超足。（圖／臉書粉專「國術館的貓」授權提供）

▲國術館的貓鬥雞眼超搞笑。（圖／臉書粉專「國術館的貓」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

有誰可以看著牠的照片不笑出來！基隆網友劉先生家中有隻長相超有喜感的美麗貓咪「妞妞」，牠天生就擁有一雙招牌鬥雞眼，因此牠每做一個表情都像在演戲，舉手投足都可以讓人笑翻，日前飼主將妞妞的照片PO至臉書，引來2千多人爭相下載牠的照片當表情包，還有網友跪求出貼圖呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲天生鬥雞眼！國術館的貓搞笑戲超足。（圖／臉書粉專「國術館的貓」授權提供）

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▲任何一個表情都能讓人笑到併軌XD

家裡經營國術館的把拔劉先生笑說，6歲的妞妞是從收容所出來的寶貝，超級無敵黏人，隨時隨地都想要待在有人的地方，也樂於和人們互動，因此只要拿出逗貓棒在牠面前揮舞，就可以輕易拍下許多搞笑的照片，幾乎每張都可以拿來做不同情境的表情包，也有很多客人是特地為牠而來，完全就是個鎮店之寶呢！

▲天生鬥雞眼！國術館的貓搞笑戲超足。（圖／臉書粉專「國術館的貓」授權提供）

▲天生鬥雞眼！國術館的貓搞笑戲超足。（圖／臉書粉專「國術館的貓」授權提供）

▲天生鬥雞眼！國術館的貓搞笑戲超足。（圖／臉書粉專「國術館的貓」授權提供）

▲天生鬥雞眼！國術館的貓搞笑戲超足。（圖／臉書粉專「國術館的貓」授權提供）

▲天生鬥雞眼！國術館的貓搞笑戲超足。（圖／臉書粉專「國術館的貓」授權提供）

▲好適合拿來做表情包啊！

不過，親人的牠其實非常傲嬌，妞妞非常喜歡被摸頭，曾經因為家人不好好摸而拒絕吃飯，非要奴才乖乖服務才肯動口；牠有時候也非常調皮，之前國術館裡的椅子都是塑膠有孔椅，妞妞卻總是故意躲在椅子底下，再從洞口伸出手偷挖客人屁股，讓家人好氣又好笑，只好把店裡的椅子全部換成木椅。

▲天生鬥雞眼！國術館的貓搞笑戲超足。（圖／臉書粉專「國術館的貓」授權提供）

▲連撒嬌表情也能這麼逗趣XD

▲天生鬥雞眼！國術館的貓搞笑戲超足。（圖／臉書粉專「國術館的貓」授權提供）

▲妞妞是國術館的小老闆，許多客人都是牠的粉絲呢！

飼主將數張照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了全笑翻表示，「怎麼可以表情都喜感成這樣XD」、「感覺裡面有工讀生XD太搞笑了」、「他嗑了什麼也太可愛」、「本喵就天生諧星啊」、「每一張都愈來愈好笑，看到後面噴笑...表情好有戲XD」、「養到這隻貓每天都不無聊吧XD」、「怎麼這麼可愛啦可以出貼圖了耶！」、「看著他的臉都不禁微笑了」、「真的好笑～照片收入資料庫」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲天生鬥雞眼！國術館的貓搞笑戲超足。（圖／臉書粉專「國術館的貓」授權提供）

▲國術館的貓上工囉！

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關鍵字： 喵喵國術館鬥雞眼表情包貼圖搞笑

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