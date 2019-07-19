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搬新家疑似拍到「靈異照片」　網友放大看傻：你沒發現我躲在角落

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▲搬新家疑似拍到「靈異照片」。（圖／有點毛毛的／網友Xiao Jun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO搬新家疑似拍到「靈異照片」。（圖／有點毛毛的／網友Xiao Jun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳靜／綜合報導

這下要找原屋主商量商量了！網友Xiao Jun日前才剛搬到新家，怎料這天就遇上了這樣無法解釋的現象。她在臉書社團「有點毛毛的」PO出一張照片，畫面中拍到了男主人的下半身以及大門周邊，沒想到在門邊卻有半張若隱若現的臉映照在玻璃窗上，網友放大一看嚇傻了，想起了曾經火紅的靈異故事情節。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

當時天后蔡依林《說愛你》中的一句歌詞「你沒發現我躲在角落」因靈異故事爆紅，如今卻真實上演，原PO一直覺得家裡有雙眼睛盯著她看，隨後也在拍下新家照片後嚇壞了，她將畫面放大一看，沒想到原來是家裡的寶貝毛孩啦！只見白色的汪汪躲在門邊，僅微微地露出半張臉，盯著拿起手機的女主人，讓人看了忍不住「毛起來」，可以說是史上最萌的靈異照片啊！

請繼續往下閱讀...

▲搬新家疑似拍到「靈異照片」。（圖／有點毛毛的／網友Xiao Jun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪：4我啦不要緊張～

網友看了這張照片後紛紛笑說，「也太可愛了吧哈哈哈露半臉好Q」、「他正在看著你，看到你心裡直發毛」、「還竊喜你沒發現我躲在角落」、「就這樣默默的在遠處盯著」、「真的毛毛的」、「也太詭異了吧」、「哈哈哈哈哈哈哈，好怨念啊」、「其實你家沒有養狗......」、「第一次看到這麼可愛的靈異照片」、「有狗毛跟腿毛XD」、「他在提醒你準備肉準備出門散步」、「狗影追追追」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 汪汪靈異照片角落搬家

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