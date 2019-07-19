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同事說養貓會過敏！　婆婆「霸氣1句話」讓近3千人推爆

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▲同事說養貓會過敏，婆婆霸氣反駁。（圖／臉書粉專「我是一隻土貓-我叫阿毛」授權提供）

▲飼主在生小孩之前，就已經養了一隻貓。（圖／臉書粉專「我是一隻土貓-我叫阿毛」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

誰說毛孩與小孩不能一起生活！新北市網友十三瑜在1年多前養了隻虎斑貓「阿毛」，親人的牠是婆婆的心肝寶貝，但是不久前，飼主懷孕生了小孩，原以為長輩會反對讓毛孩繼續待在家中，沒想到婆婆對這件事的看法讓她超驚訝又感動，甚至用霸氣的1句話回覆那些反對者！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

這天婆婆突然向飼主說道，「我同事說養貓小孩會過敏欸！」十三瑜聽見後帶著有點心虛的語氣回說，「你孫子沒有過敏吧......。」婆婆一聽完這句話，眼睛直視著阿毛不動，飼主見狀狂冒冷汗，沒想到下一秒婆婆卻霸氣直呼，「沒知識！養貓才不會過敏呢！阿毛過來梳毛～」讓十三瑜瞬間感動地笑了，原來婆婆完全沒有反對。

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▲同事說養貓會過敏，婆婆霸氣反駁。（圖／臉書粉專「我是一隻土貓-我叫阿毛」授權提供）

▲婆婆非常寵愛阿毛，還幫忙蓋被子。

其實十三瑜的兒子確實被診斷出有輕微過敏症狀，不過婆婆絲毫不覺得是因為養貓造成的，對她來說，小孩與毛孩都是她的金孫，只要用心照顧，孩子們都可以健康快樂地長大。十三瑜還偷偷爆料笑說，「我懷孕的時候婆婆也沒有要把阿毛丟掉，反而在我坐月子那個月，阿毛整整胖了兩公斤，果然是阿嬤養的貓

▲同事說養貓會過敏，婆婆霸氣反駁。（圖／臉書粉專「我是一隻土貓-我叫阿毛」授權提供）

▲傳說中「阿嬤養的貓」。

回憶起當初老公把阿毛帶回家的時候，那時牠和另外2隻小貓被丟在箱子裡，其中阿毛的眼睛感染最為嚴重，因此家人便先行救援，接著將牠收編，剛開始婆婆非常反對養貓，每天都希望可以把阿毛丟掉，於是老公便騙婆婆說，貓咪只是要借宿，殊不知一借就借了快2年，其實婆婆早就發現了，但始終沒有戳破這個謊言，因為在她心中，阿毛早已是家裡的一份子。

▲同事說養貓會過敏，婆婆霸氣反駁。（圖／臉書粉專「我是一隻土貓-我叫阿毛」授權提供）

▲媽媽懷孕的時候，阿毛就一直趴在肚子偷聽。

▲同事說養貓會過敏，婆婆霸氣反駁。（圖／臉書粉專「我是一隻土貓-我叫阿毛」授權提供）

▲雖然剛開始阿毛會和弟弟吃醋，不過他們現在是彼此最好的玩伴。

阿毛知道家裡誰才是老大，應該要討好誰，因此牠天天都找阿嬤討摸撒嬌，漸漸融化了對方的心，成功在阿嬤心中占領了一個重要的位置。家人偶爾會發現阿嬤的「寵貓行為」，像是在冬天的時候，會偷偷幫阿毛蓋被子；平時會特地上網找貓咪鮮食食譜，每天為牠特製餐點；甚至在阿毛結紮當天，牠因為麻藥退了唉唉叫，阿嬤也是溫柔地抱著牠安撫了2個多小時，一切行為都讓家人倍感窩心與感動。

▲同事說養貓會過敏，婆婆霸氣反駁。（圖／臉書粉專「我是一隻土貓-我叫阿毛」授權提供）

▲抓到了吼！阿嬤寶！

網友們看了婆婆的養貓及育兒觀念後，也紛紛大讚表示，「好棒的婆婆，恭喜恭喜，彷彿中大獎」、「遇到愛貓的婆婆真好」、「有個有常識、明事理又懂接納尊重的婆婆，真的已羨慕啊～」、「別人家的婆婆XD」、「養毛小孩不會過敏+1，反而從小有抗體，比一般人更不會過敏」、「胖兩公斤好誇張XD」、「過敏？多吸貓啊吸貓治百病」、「因為阿毛才是親生的啊...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲同事說養貓會過敏，婆婆霸氣反駁。（圖／臉書粉專「我是一隻土貓-我叫阿毛」授權提供）

▲全家人都把阿毛當成心肝寶被捧在手掌心。

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關鍵字： 養貓寵物喵喵過敏小孩婆婆

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