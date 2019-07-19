奴才挑戰迴旋踢瓶蓋　下秒「天外飛來一腳」...貓飛了

▲主人挑戰踢瓶蓋。（圖／翻攝自臉書「泰國清邁象」，下同）

記者陳靜／綜合報導

只是想挑戰個踢瓶蓋，卻不小心踢錯地方了。國外1位家裡有養貓的男網友這天決定拍攝近期風靡全球的「踢瓶蓋挑戰」，他一臉嚴肅認真地蓄勢待發，同時可愛的喵喵在一旁瞪大雙眼觀賞，看奴才到底在搞什麼鬼，正當主人超有氣勢地抬起右腿一踢，怎料竟然連瓶子的邊緣都沒碰到，反而還把旁邊的愛貓踢飛了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

男主人架起手機，準備把自己的英姿拍下，沒想到卻錄下了這個超糗瞬間。畫面中喵喵認真地盯著主人看，視線隨著他的右腳移動，原本還期待著目睹對方成功的那一幕，怎料牠還來不及反應，右臉就被狠狠地踢了一腳，整隻貓直接飛掉，就連飼主自己也嚇了一跳，趕緊衝上前查看愛貓的狀況，網友心疼同時卻也忍不住笑了出來。

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▲沒想到卻不小心踢飛貓咪，趕緊上前關心。

這則影片在網路上被瘋傳，網友看了紛紛不禁笑噴表示，「雖然很心疼那隻貓，但是我忍不住大笑XD」、「影片還沒開始，我就知道那隻貓肯定會遭殃了XD」、「這是我看過最反應不過來的貓」、「跪求貓咪心裡陰影面積...」、「原來他家的貓叫做瓶蓋啊」、「真的是傻眼貓咪」、「貓表示：我的臉長得像瓶蓋嗎？凸」、「晚上睡覺，請注意安全！」、「準備買罐罐賠罪了吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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