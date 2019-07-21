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騎車到桃園被「鴕鳥超車闖紅燈」　路人嚇傻全為牠放慢車速

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記者陳靜／綜合報導

沒想到在大馬路上，超車的不是人而是「鴕鳥」！網友陳先生今早10點左右行經桃園市八德區興豐路，在等待紅綠燈時，身旁卻突然衝出1隻鴕鳥超車甚至闖紅燈，牠慌張地在馬路中亂竄橫著走，用路人全被牠嚇傻，但也紛紛放慢行車速度，深怕不小心撞傷鴕鳥，不過，警方到場查看時，鴕鳥已經消失無蹤。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

陳先生表示，這是他來到桃園這麼久，第一次看到鴕鳥在路上跑，當時騎著機車的他正在國防大學附近路段停下來等待紅燈，沒想到突然就被這隻鴕鳥超車，於是趕緊把車子停到一旁將畫面拍下，並上傳至臉書要大家多加注意，同時發布至鳥友社團希望飼主盡快領回，以免發生危險；此外他也表示，鴕鳥大約在影片拍攝完不到20秒，就往田裡跑了。

▲桃園八德驚見鴕鳥在路上跑。（圖／網友陳先生授權提供）

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▲桃園八德驚見鴕鳥在路上跑。（圖／網友陳先生授權提供）

八德分局大安派出所接獲民眾通報後，立即到現場及周邊查看，不過員警表示，警方到場後並無尋獲任何鴕鳥的身影，也沒有聽說附近有居民飼養鴕鳥，但是唯一可以確定的是，現場沒有任何用路人受傷或發生事故，至於鴕鳥從何而來，仍需進一步了解。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 桃園八德鴕鳥馬路闖紅燈超車

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