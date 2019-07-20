看電視「突然一陣溫熱」　牠解放20秒...尿爸身上超崩潰！

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記者陳靜／採訪報導

奴才要的溫暖不是這種！住在台北市的網友Adam Leon這天和家裡的小虎斑貓「小Gang」一起躺在客廳看電視，怎料看著看著他卻突然感覺到腹部一陣溫熱，於是將主子抱起一看，沒想到竟是對方把奴才當貓砂盆狂尿，甚至被抱起後，仍堅持要尿乾淨，持續了將近20秒之久，讓爸爸破音哀號超崩潰！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲小貓在爸爸身上狂尿20秒。（圖／網友Adam Leon授權提供，下同）

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把拔Adam Leon無奈表示，當時原本只是舒舒服服地抱著小Gang在沙發上看電視，沒想到主子卻直接在他身上暢快解放了起來，還露出一臉理所當然的表情，爸爸雖然氣到不行，但深怕只要稍微移動到牠，可能連沙發和地板都會遭殃，因此只好默默地看著他尿完，同時拿出手機拍攝這驚悚的一幕。

▲「人家忍不住了啦！」

其實這隻小貓是飼主幾個禮拜前撿到的，也是他人生以來養的第1隻貓，目前雖然僅1個多月大而已，但已經學會自己使用貓砂。小Gang明明可以自行到盆裡上廁所，但這天卻調皮地尿在爸爸身上，還露出一張無辜臉，完全不知道自己做錯事，讓把拔超傻眼，但也只能摸摸鼻子清理乾淨。

▲小Gang明明已經會使用貓砂盆，卻還是這麼故意。

這則影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，吸引了1.7萬人次觀看，網友看了全都不禁笑翻表示，「還不快謝喵皇聖寵」、「童子尿很珍貴」、「記號！這奴才歸我管」、「沒什麼，他只是把你當貓砂盆」、「貓尿超臭的啊哈哈」、「脫衣服的時後還有可能滑到臉」、「沒什麼意思，純粹只是因為他想尿你身上，我們做奴婢的，千萬不要妄猜聖意」、「趕快放下來讓牠扒幾下才算完成程序」、「尿身上算什麼，我被拉過屎在身上......」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵：這輩子跟定這奴才了！

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