台灣黑熊1年經費低於1萬？　呂秋遠曝「30年來逐年下降」

▲台灣黑熊經費預算逐年降低。（示意圖／台灣黑熊保育協會提供，下同）

記者陳靜／綜合報導

「政府帶領人民的是願景，不是發財，保護野生動物，應該是永續保護這塊土地，最好的願景。」律師呂秋遠日前在電台節目上邀請到「黑熊媽媽」黃美秀老師分享關於台灣黑熊保育的心路歷程。不久前南安小熊的出現讓黑熊議題再度浮上檯面，但呂秋遠透露，其實從30年前開始，每頭黑熊1年的經費僅有1萬甚至更少，牠們的生存一直都面臨很大的危機。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

呂秋遠指出，目前台灣野生黑熊的數目大約僅剩200到600頭，若要精確計算非常困難，因為沒有預算與經費。「黑熊是我們的原生種，但是政府編列的預算，從1989年以來，每年平均約200萬元，而且逐年下降，直到這兩年才稍有起色，也就是說，一頭黑熊大約可以分到1萬元的預算，慘一點可能是3000元。」

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▲台灣黑熊曾登上CNN頭條指出「牠們比貓熊更珍貴」。

現今主要的黑熊保育工作是由民間組織「台灣黑熊保育協會」執行，但經費也是相當緊縮，使用於野生黑熊的追蹤器單個就要價20萬，更別說其他的設備。除此之外，呂秋遠還說，目前黑熊還面臨了棲地銳減、獵人誤殺、鋼索套繩，以及捕獸鋏等威脅，常常導致牠們斷手斷腳，這些人為因素的影響，都讓台灣黑熊的生存面臨很大的挑戰。

「相較於官方，民間非常努力的想要改變這樣的處境。以這次南安小熊的野放為例，我們根本就欠缺黑熊保育基地，因為保育基地所需要的預算，絕對不是一年兩百萬可以達成的目標。」呂秋遠無奈表示「黑熊沒有選票」，就算農委會在今年「據說」為野生動物增列了一億元的經費，實際上分到台灣黑熊的項目中，跟過往的差距並不大。

▲台灣黑熊保育協會的經費也很吃緊。

關於經費預算，呂秋遠嘆道，有時候為了避免排擠到其他動物，讓石虎、穿山甲等能有更多預算，黑熊還不敢主動爭取，甚至因為政治因素，國際動物保育組織也不會關注台灣的瀕危動物，因此，台灣黑熊保育協會只能自力救濟，希望爭取民眾更多的支持，讓台灣黑熊不要只是吉祥物。

「黃老師說了一個很讓人傷心的例子，設計黑熊吉祥物的預算是700多萬，但是台灣黑熊一年只分到200萬。我們寧願看假的，也不願照顧真的，是這個意思嗎？」呂秋遠在訪問黃老師的過程中，還聽到了一句話，「我們對待黑熊的態度，反映出我們的立國精神。」

▲設計台灣黑熊吉祥物的預算甚至比每頭黑熊分到的經費還貴。

呂秋遠認為，現在大多數的政治人物，都在忙著選舉，而選舉的議題，從來就是賺大錢、發展經濟，想著短線操作撈一筆，但從來沒想過，我們這塊土地孕育了多少寶藏，寧願花錢設計吉祥物，卻不願意花錢在野生動物。未來四百年，台灣會變成什麼樣的國度。

對此，呂秋遠呼籲，「在政府還沒有改變之前，如果要保護黑熊，就是一起捐助台灣黑熊保育協會。他們在今年會開始街頭募捐，希望各位可以踴躍支持，共同為台灣的諸多野生動物，盡一點心力。同時，也請你可以支持浪漫的政治人物，只有當文化部、體育部、農委會，預算規模成為台灣的前幾大部會，台灣才可以稱得上是一流的國家。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）