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柴店長上班偷懶「跟客人要飯吃」　坐腿邊滴口水...媽傻眼

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▲柴店長顧店顧到和客人討吃。（圖／IG@linzhuang0115授權提供）

▲柴店長顧店顧到和客人討吃。（圖／IG@linzhuang0115授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

史上最好當的店長無誤！彰化這間早餐店有隻超呆萌的柴店長「壯壯」，偶爾都會跟著馬麻一起去上班顧店，但牠卻經常顧店顧到客人桌邊去，接著再露出甜死人不償命的燦笑向陌生人討吃，這樣的情景讓媽媽超傻眼直呼，「是叫你來顧店招攬客人，不是叫你一直來拜託客人分你吃啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴店長顧店顧到和客人討吃。（圖／IG@linzhuang0115授權提供）

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▲壯壯是早餐店的超萌店狗。

▲柴店長顧店顧到和客人討吃。（圖／IG@linzhuang0115授權提供）

▲「一口就好啦...不然屑屑也好！」

馬麻Hsuan Rong Lai無奈笑說，「壯壯是隻視吃如命的狗，有吃要牠做什麼都可以，每次看到人家在吃東西，就會馬上坐下並用超可愛眼神一直看。」貪吃的牠就連店裡的客人也不放過，常常主動坐到桌邊進行一連串的才藝表演討吃，有時候甚至還會把口水滴到客人腳上，搞得對方都會心軟詢問店主能否餵食，這時媽媽只好默默拿出吐司邊讓他們互動。

▲柴店長顧店顧到和客人討吃。（圖／IG@linzhuang0115授權提供）

▲先森！你口水太大滴了要淹水了！

▲柴店長顧店顧到和客人討吃。（圖／IG@linzhuang0115授權提供）

▲壯壯只要看到食物就會馬上湊過來。

家人們都笑稱壯壯根本是隻「爽狗」，雖然跟著一起到早餐店上班，但工作內容就只有吃、喝、玩、睡而已，不僅如此，店裡還為牠特製海報和立牌，許多客人來用餐前，還會事先詢問壯壯在不在，完全就是個小明星了！馬麻還笑說，由於壯壯討吃的模樣實在太可愛，因此家人們近期正在幫牠拍照蒐集「壯壯的一百種想吃」，相簿裡滿滿都是牠的貪吃照呢！

▲柴店長顧店顧到和客人討吃。（圖／IG@linzhuang0115授權提供）

▲照這樣看來，蒐集一千種想吃都不是問題XD

▲柴店長顧店顧到和客人討吃。（圖／IG@linzhuang0115授權提供）

▲所謂「興奮到模糊」XD

網友看到壯壯店長向客人討吃的模樣後，紛紛留言笑回，「看到他眼神我只能投降」、「請問店在哪裡？我要去看柴柴有沒有認真顧店～～」、「有啊，招攬客人給壯壯吃啊」、「這樣才會多叫一份」、「好可愛喔～」、「我要柴柴幫忙端過來給我吃～～」、「哈哈哈～都客人養的」、「果然叫壯壯的都是吃貨無誤！和我兒子同名！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴店長顧店顧到和客人討吃。（圖／IG@linzhuang0115授權提供）

▲史上最爽的店長在此！

▲柴店長顧店顧到和客人討吃。（圖／IG@linzhuang0115授權提供）

▲擁有大批粉絲的壯壯還懂送福利喔！

▲柴店長顧店顧到和客人討吃。（圖／IG@linzhuang0115授權提供）

▲壯壯：偶這麼可愛，真的不給偶吃一口嗎？

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關鍵字： 柴犬店長顧店客人早餐店

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