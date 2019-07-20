整箱保麗龍都在蠕動！　萌爆「麻糬臉雪貂」冒出探頭：找我嗎

記者陳靜／綜合報導

這張小萌臉真的讓人想抱緊處裡啦！網友張乘一家裡養了2隻雪貂，活潑好動的牠們總是喜歡到處鑽來鑽去，這天把拔用紙箱裝了滿滿的塊狀保麗龍，接著讓2毛孩下去玩耍，沒想到卻意外促成如此讓人融化的畫面，牠們先後從保麗龍池探出頭來，嘴角下垂的麻糬臉和粉色小鼻子真的萌翻啦！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲天啊太可愛了吧！（圖／有點毛毛的／網友張乘一提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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畫面中可以看到，整箱保麗龍突然沒來由地開始瘋狂「蠕動」狂震，但是卻長達5秒的時間沒看到任何生物的蹤影，沒想到下一秒就有隻白色雪貂探出頭來，搖頭晃腦甩了甩臉上的保麗龍後，呆呆地看著主人的鏡頭，接著另1隻也隨後竄出，小小的身軀冒出球池的畫面讓眾人都融化了。

▲寶寶們玩得好開心XD

飼主將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」並笑說，「今天來開箱雪貂。」網友也紛紛留言表示，「Q！到！爆！」、「那個探出頭到一瞬間。好萌啊」、「好萌！！！冒出來直接萌翻我心」、「好可愛好想養」、「好療癒哦」、「天啊超可愛」、「玩得好開心」、「球池的概念」、「怎麼可以這麼可愛啊！」、「這小不點真的好美」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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