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12KG喵皇溜出家門討罐罐　鄰居告狀：很肥那隻很會吃！

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▲賓士貓Momo生活照。（圖／網友金冬陽 授權提供）

▲賓士貓Momo偷跑出門要罐罐卻絲毫沒悔意。（圖／網友金冬陽授權提供，下同）

實習記者陳奕淇／採訪報導

12公斤賓士貓Momo溜出家門要罐罐，吃飽後又自己回家睡覺，媽咪遇到鄰居才驚覺毛孩瘋狂事蹟，難怪想讓主子減肥體型卻不見改變。網友金冬陽在貓咪也瘋狂俱樂部分享家裡貓皇的誇張行徑，讓她不禁大嘆，「是沒有給你吃飽是嗎？」

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金冬陽表示，賓士貓Momo是一位孕婦委託寄養的，原主人本來說好1個月會給伙食費3000元，請她幫忙照顧3個月，但是過1個月就消失連絡不到人，貓咪也就變成了家裡的一份子。

金冬陽前幾天遇到鄰居，被告知自家的毛小孩上星期去要飯，她驚訝的回答「What？我家貓？」，不敢相信自己聽到的。原來當天Momo自己跑出家門，還到鄰居家門口叫門，鄰居發現飼主不在家，於是將貓先帶回家餵罐罐，後來將貓抱回去發現門沒鎖，把門推開後Momo就迅速自己進去了。鄰居笑著說，「就是你家黑色很肥那隻，牠很會吃！」

▲賓士貓Momo生活照。（圖／網友金冬陽 授權提供）

▲喵：要罐罐計畫被媽咪發現了！

對於家裡貓皇的要罐罐行為，媽咪驚訝地表示，「Momo很愛出門，但從來不會自己出門！」她說Momo平時行為舉止比較像狗，一叫名字就會過來，睡覺時一定都要蓋被被，而足足有12公斤的Momo體型比中小型犬還大，「出門時沒辦法用提籃，都只能用牽繩，我們才發現牠很喜歡被牽著出門散步。」

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▲賓士貓Momo生活照。（圖／網友金冬陽 授權提供）

▲體型真的超巨大的Momo。

網友對於貓咪跑出門，提出安全問題的質疑，媽咪解釋，「當天因為外門沒有上鎖關上，所以毛小孩打開裡面的門後就跑了出去」，她強調，公寓樓下的門會自動關上，頂樓也有門，樓梯窗戶都有加裝防護網，「知道Momo會開門之後，都會把門關好並上鎖，防止貓咪再次跑出去。」

▲賓士貓Momo生活照。（圖／網友金冬陽 授權提供）

▲躺在地上看起來長度驚人。

Momo的行徑一PO臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」也引起網友熱議，「 跑下去騙罐罐～～」、「妳給的伙食太差了......本貓要抗議」、「喵的! 逼我減肥, 以為我就沒招了嗎!」、「別人家的夥食，總是不會讓本喵失望」、「根本計畫通....還要挑主人剛好不在」。Momo這招雖然厲害，主人已經做好萬全防護，不會再讓主子自己出門逛大街了。

▲賓士貓Momo生活照。（圖／網友金冬陽 授權提供）

▲都要蓋被被才要睡覺。

▲賓士貓Momo生活照。（圖／網友金冬陽 授權提供）

▲喵：沒有比較，沒有傷害。

▲賓士貓Momo生活照。（圖／網友金冬陽 授權提供）

▲軟軟的肚子感覺很舒服。

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關鍵字： 賓士貓肥貓貓咪也瘋狂俱樂部

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