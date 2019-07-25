媽餵藥「低頭裝傻→假動作張嘴」　阿金發射無辜光波：掉地上了

▲阿金迪迪不願吃藥對馬麻裝無辜。（影／網友Maggie S Maggie授權提供，下同）

實習記者陳奕淇／採訪報導

黃金獵犬「迪迪」生病需要乖乖吃藥，一看到馬麻「Maggie S Maggie」把藥拿出來，瞬間低下頭裝作沒看到，汪汪發現這招沒有用後，於是更換策略，改用無辜眼神攻勢，最後更假裝張開嘴巴，但還是沒吃下去，彷彿在說，「妳到底要我吃什麼？我就是不吃藥藥。」誇張行徑也不禁讓人直呼「太聰明了！」

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▲看起來傻呼呼的迪迪卻懂得裝無辜躲藥。

5個月大的阿金目前居住在台中，是隻活潑可愛的男生，因為前陣子誤食了竹籤，所以最近都必須吃藥來幫助康復，馬麻分享，這次狗狗不吃藥的行為是第一次出現，她當下看見這個狀況時非常驚訝，「怎麼會有東西不吃 ？！騙不過嗎？」只見汪汪在影片中，一下低頭視而不見，一下抬頭用無辜眼神注視媽咪，最後張開嘴巴舔了一下，結果卻是假動作，順勢讓藥藥掉到地上。

▲汪：叫我裝無辜大師。

網友Maggie S Maggie在臉書社團「有點毛毛的」分享這段影片，並用迪迪的口吻表達了汪汪不想吃藥的無奈，也讓其他網友留言說，「我家的也不吃藥，都要磨成粉配糖漿才肯吃」。馬麻特別提醒大家，「一定要非常注意毛孩吞的東西！」因為這次狗狗就是吞了竹籤才受傷的，自己也會更加小心，避免誤食狀況再度發生。

▲希望迪迪趕快康復喔。

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▲▼迪迪平時最擅長裝可愛。





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