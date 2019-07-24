熱情鬆獅犬姐姐找貓妹妹玩耍　喵皇驚嚇出拳：你走開！

▲熱情的Polly想找貓咪Miumiu玩，直接在家上演追逐戰。（影／臉書粉專Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光授權提供，下同）

實習記者陳奕淇／採訪報導

鬆獅犬Polly熱情的想找貓咪Miumiu玩耍，一臉癡癡地望著喵皇，被用貓拳攻擊後反而玩性大增，瘋狂地追著跑，喵星人一看體型巨大的姐姐飛奔過來，嚇得趕緊跑走，而Polly還是搞不懂發生什麼事，傻呼呼地繼續追了過去。

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▲喵：妳這麼大隻誰受得了。

住在屏東的2歲鬆獅犬Polly和4個月大的布偶貓Miumiu是對姐妹花，飼主寶爸分享，貓咪個性膽小又想要跟狗狗玩，但只要體型巨大的姐姐一動，身材嬌小妹妹馬上就被嚇跑了，「一家三口生活在同一間房間，我一邊看電視或吃飯，牠們就上演「你追我跑」的戲碼，總是被牠們倆逗樂了！」

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▲兩姊妹其實感情很好呢。

寶爸分享，Miumiu喜歡叼著特定的一件小被被到床上，「每次抱著貓咪，Polly就會擺出一副失寵吃醋的表情，真是可愛極了！」臉書粉絲團「Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光」在社團「有點毛毛的」分享可愛影片，也讓不少網友直呼「毛茸茸的太可愛了！」



▼一喵一狗癡情對望。

▼汪：為什麼把拔都抱妳！

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