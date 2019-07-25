臘腸小短腿狂划！　水底「最犯規視角」…重複看幾百次都不膩

▲汪汪水面下小短腿奮力划水前進。（影／網友Xanthe Chen授權提供，下同）

實習記者陳奕淇／採訪報導

奴才暑假週末帶毛寶貝們去泳池戲水，從水下視角捕捉臘腸小短腿划水的可愛模樣，原本只想為汪汪們多紀錄一些生活照，用防水相機潛入水中，跟在悠閒慢慢游的毛孩後面，沒想到效果驚人，汪汪4隻腳腳在水底奮力踢水的超萌畫面，讓飼主大呼，「重複看幾百次都不會膩！」

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▲汪：不要瞧不起短腿啊！

飼主Xanthe Chen家中總共有4隻狗狗，分別是老大米克斯Ozzy，老二虎斑米克斯Kiwi，老三臘腸狗Roxy，和家中年齡最小的臘腸狗樂樂。馬麻說，家中毛小孩們不是在外流浪，就是被丟棄了，於是就將牠們收編回家，「目前老大、老二和老三跟我一起住在墾丁，老四則和爺爺奶奶住在高雄。」

▲老大Ozzy身為大哥還是喜歡賣萌。

擔任潛水教練的馬麻分享，因為住在海邊，所以有空閒時間或休假時都會帶著毛孩們去海邊玩耍，而工作時已經很習慣用相機記錄水下畫面，當天帶著汪汪們戲水時，就順勢幫狗狗們拍了影片。影片中Roxy和樂樂看似悠閒的游泳，沒想到鏡頭移到水面下後，捕捉到兩汪正奮力地踢著小短腿前進，可愛模樣簡直萌翻大家。

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▲海邊對狗狗們來說就像家裡後院。

馬麻也分享汪汪們的生活趣事，大哥Ozzy極度躁動「根本過動兒！」，平時出門散步總是拖著另外兩隻狗狗去狂奔，虎斑kiwi雖然看起來很兇，但其實非常溫柔親人，所以跟著哥哥跑也不會討厭，但腿短的老三Roxy妹就會很辛苦，「牠現在只要出門就討抱，一個垃圾不落地的概念！」只有帶去游泳這種涼涼又舒服的運動才會讓妹妹很開心。

▼欺負妹妹樂樂腿短下不去。

▼二哥Kiwi只是看起來兇而已。

▼汪：陽光型''狗''就是我了啦。





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